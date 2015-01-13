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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2956295729582959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:27

  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.
В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!


Добрый день, iurii44.
Информация о вкладах, которые можно оформить онлайн размещена по ссылке: http://forward-bank.com/deposits/about/online-deposit/ Уточните, пожалуйста, где Вы увидели на сайте информацию о том, что депозит "Пенсионный" можно оформить онлайн.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:38

  Support BForward написав:
  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.
В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!


Добрый день, iurii44.
Информация о вкладах, которые можно оформить онлайн размещена по ссылке: http://forward-bank.com/deposits/about/online-deposit/ Уточните, пожалуйста, где Вы увидели на сайте информацию о том, что депозит "Пенсионный" можно оформить онлайн.


Зображення

По Вашей ссылке - 18%, а у меня в ИБ - 17%... Как это так???
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 19.02.09
Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:53

  jay2004 написав:
  Support BForward написав:
  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.
В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!


Добрый день, iurii44.
Информация о вкладах, которые можно оформить онлайн размещена по ссылке: http://forward-bank.com/deposits/about/online-deposit/ Уточните, пожалуйста, где Вы увидели на сайте информацию о том, что депозит "Пенсионный" можно оформить онлайн.


Зображення

По Вашей ссылке - 18%, а у меня в ИБ - 17%... Как это так???


Добрый день, jay2004.
Спасибо за сообщение. Актуальная ставка - 17 % годовых. На сайте информацию актуализируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 2956295729582959
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