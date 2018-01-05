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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2958295929602961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:04

  jay2004 написав:
  БОБЁР написав:День добрый, а Пенсионный вообще убрали получается.


Аха. Видно одни пенсы валили :wink:

Был в отделении на Сечевых Стрельцов. Пенсионеров 2/3. И все с депо.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:27

  anikola13 написав:
  jay2004 написав:
  БОБЁР написав:День добрый, а Пенсионный вообще убрали получается.


Аха. Видно одни пенсы валили :wink:

Был в отделении на Сечевых Стрельцов. Пенсионеров 2/3. И все с депо.


а всё прибедняются ... субсидии оформляют ... не стыда не совести нет !!!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:30

  БОБЁР написав:День добрый, а Пенсионный вообще убрали лполучается.

Люди на себя не стесняются оформлять,за тридцать или сорок лет стажа можно объяснить откуда обогащение и сбережения
Аха. Видно одни пенсы валили :wink:[/quote]
Был в отделении на Сечевых Стрельцов. Пенсионеров 2/3. И все с депо.[/quote]

а всё прибедняются ... субсидии оформляют ... не стыда не совести нет !!![/quote]
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sens написав:Люди на себя не стесняются оформлять,за тридцать или сорок лет стажа можно объяснить откуда обогащение и сбережения

Причем при таком "объяснении" эти пенсы ни капельки не стесняются слать финмон матом и подальше. Некоторые приносят грамоты от парткомов с вписаной сзади в лиловый штампик фразой: выдать премию в размере 0,5 годового оклада согласно штатного расписания. И кричат, шо доллар в 1989г был по 60коп, в его годовой оклад был 1000руб. Пять таких грамот и готово размещение под понд :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:11

  clientage написав:
  sens написав:Люди на себя не стесняются оформлять,за тридцать или сорок лет стажа можно объяснить откуда обогащение и сбережения

Причем при таком "объяснении" эти пенсы ни капельки не стесняются слать финмон матом и подальше. Некоторые приносят грамоты от парткомов с вписаной сзади в лиловый штампик фразой: выдать премию в размере 0,5 годового оклада согласно штатного расписания. И кричат, шо доллар в 1989г был по 60коп, в его годовой оклад был 1000руб. Пять таких грамот и готово размещение под понд :mrgreen: :mrgreen:
секретарю райкома в своё время выдали участок на нижних Бортоничах,это 5-6 Фондов по нынешним меркам или 7-8 банков с. Гусарской репутацией
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:48

Сегодня Пенсионный еще открывали...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скоро закінчується зелений депо.
Як віддають?
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:03

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Люди на себя не стесняются оформлять,за тридцать или сорок лет стажа можно объяснить откуда обогащение и сбережения

Причем при таком "объяснении" эти пенсы ни капельки не стесняются слать финмон матом и подальше. Некоторые приносят грамоты от парткомов с вписаной сзади в лиловый штампик фразой: выдать премию в размере 0,5 годового оклада согласно штатного расписания. И кричат, шо доллар в 1989г был по 60коп, в его годовой оклад был 1000руб. Пять таких грамот и готово размещение под понд :mrgreen: :mrgreen:
секретарю райкома в своё время выдали участок на нижних Бортоничах,это 5-6 Фондов по нынешним меркам или 7-8 банков с. Гусарской репутацией

Нынче пенсионеры оч.продвинуты.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:39

Re: «Виручалка MAX»

Подскажите, а кредитку «Виручалка MAX» еще можно оформить? На покупоне не нашел такого предложения, только на авторскую «Gold МАХ».
Siris
 
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