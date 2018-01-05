Был в отделении на Сечевых Стрельцов. Пенсионеров 2/3. И все с депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:04
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:27
а всё прибедняются ... субсидии оформляют ... не стыда не совести нет !!!
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:30
Люди на себя не стесняются оформлять,за тридцать или сорок лет стажа можно объяснить откуда обогащение и сбережения
Аха. Видно одни пенсы валили [/quote]
Был в отделении на Сечевых Стрельцов. Пенсионеров 2/3. И все с депо.[/quote]
а всё прибедняются ... субсидии оформляют ... не стыда не совести нет !!![/quote]
никому не верю
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Причем при таком "объяснении" эти пенсы ни капельки не стесняются слать финмон матом и подальше. Некоторые приносят грамоты от парткомов с вписаной сзади в лиловый штампик фразой: выдать премию в размере 0,5 годового оклада согласно штатного расписания. И кричат, шо доллар в 1989г был по 60коп, в его годовой оклад был 1000руб. Пять таких грамот и готово размещение под понд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:11
секретарю райкома в своё время выдали участок на нижних Бортоничах,это 5-6 Фондов по нынешним меркам или 7-8 банков с. Гусарской репутацией
никому не верю
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скоро закінчується зелений депо.
Як віддають?
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:03
Нынче пенсионеры оч.продвинуты.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:39
Re: «Виручалка MAX»
Подскажите, а кредитку «Виручалка MAX» еще можно оформить? На покупоне не нашел такого предложения, только на авторскую «Gold МАХ».
Додано: Суб 06 січ, 2018 08:57
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Суб 06 січ, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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