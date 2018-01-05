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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:18
Doubting Thomas написав:
12%
BBC написав: chipmunk написав:
Я тут на суперділ 'купив' купона, депо відкрив, а карту авторську є сенс робити, чи там одні витрати?
Кеш-бек 10% на первую покупку и 3% всегда. Абонка 10 грн/мес. 14% на остаток.
на остаток и миним.остаток для начисления %% = 1К.
Иначе кто бы держал на Ощадном суммы <100К под 12,5%
?
14% смотрите внимательней.http://forward-bank.com/cards/autor_card_gold-promo/
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:36
BBC написав:
14% смотрите внимательней.
дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)
2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?
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greenozon
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:40
greenozon написав: BBC написав:
14% смотрите внимательней.
дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)
2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?
Так, компенсує.
Зважте, що є абонплата 10 грн/міс й додатково є платне смс-інфо(його можна відключити)
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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- Повідомлень: 12391
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- Подякували: 1032 раз.
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