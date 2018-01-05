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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2959296029612962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:18

  Doubting Thomas написав:
  BBC написав:
  chipmunk написав:Я тут на суперділ 'купив' купона, депо відкрив, а карту авторську є сенс робити, чи там одні витрати?

Кеш-бек 10% на первую покупку и 3% всегда. Абонка 10 грн/мес. 14% на остаток.

12% на остаток и миним.остаток для начисления %% = 1К.
Иначе кто бы держал на Ощадном суммы <100К под 12,5% :oops: ?

14% смотрите внимательней.
http://forward-bank.com/cards/autor_card_gold-promo/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:37

  BBC написав:14% смотрите внимательней.
http://forward-bank.com/cards/autor_card_gold-promo/

Упс :oops: ! Примите мои извинения :!:
Doubting Thomas
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:14% смотрите внимательней.

дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)

2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:40

  greenozon написав:
  BBC написав:14% смотрите внимательней.

дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)

2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?

Так, компенсує.
Зважте, що є абонплата 10 грн/міс й додатково є платне смс-інфо(його можна відключити)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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