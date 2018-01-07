iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо. В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!
Вот путь : Сайт банка - депозиты - Пенсионный - подробнее о депозите - оформить онлайн заявку - и увидете : оформить депозит онлайн и получите +0,5% к годовой ставке. И это получается при любом депозите указанном на сайте банка. Все что публикуется Банком на его сайте является публичным предложением и является обязательным для исполнения.
Ув. представитель на сайте есть депозит «Найкраща пропозиція*» открывается только в отделении или можно через интернет банк? 17,5 % это ставка окончательная, либо добовляется 0,5%, если открываешь онлайн и получается на год 18%?Еси переходишь по ссылке оформить онлай заявку, пишет оформите депозит онлайн и получите + 0,5%, это касается депозита «Найкраща пропозиція*» или нет, другим критериям для этого депозита я соответствую.Оператор, который перезвонил мне по моей заявке, сказал, что добавят 0.5% и будет 18%, но что то я сомневаюсь, что эта информация достоверна!