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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2959296029612962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:37

  BBC написав:14% смотрите внимательней.
http://forward-bank.com/cards/autor_card_gold-promo/

Упс :oops: ! Примите мои извинения :!:
Doubting Thomas
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:14% смотрите внимательней.

дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)

2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:40

  greenozon написав:
  BBC написав:14% смотрите внимательней.

дуже високий % на залишок (як на мене)
навіщо тримати на депозиті (в тому ж ПБ як річна ставка а то і нижче)

2) якщо тримати значну суму і користатись 14% на залишок, чи компенусє фонд такі гроші в разі настання умов?

Так, компенсує.
Зважте, що є абонплата 10 грн/міс й додатково є платне смс-інфо(його можна відключити)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 20:33

  Support BForward написав:
  iurii44 написав:На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.
В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!


Добрый день, iurii44.
Информация о вкладах, которые можно оформить онлайн размещена по ссылке: http://forward-bank.com/deposits/about/online-deposit/ Уточните, пожалуйста, где Вы увидели на сайте информацию о том, что депозит "Пенсионный" можно оформить онлайн.

Вот путь : Сайт банка - депозиты - Пенсионный - подробнее о депозите - оформить онлайн заявку - и увидете : оформить депозит онлайн и получите +0,5% к годовой ставке.
И это получается при любом депозите указанном на сайте банка.
Все что публикуется Банком на его сайте является публичным предложением и является обязательным для исполнения.
Практикующий вкладчик
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:07

iurii44
Онлайн и в ИБ - это разные инструменты.
В ИБ можно открыть только "Максимум", "Крок на зустрич" и "Оперативный".
Все остальные считаются акционными и открываются только в отделении.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ув. представитель на сайте есть депозит «Найкраща пропозиція*» открывается только в отделении или можно через интернет банк? 17,5 % это ставка окончательная, либо добовляется 0,5%, если открываешь онлайн и получается на год 18%?Еси переходишь по ссылке оформить онлай заявку, пишет оформите депозит онлайн и получите + 0,5%, это касается депозита «Найкраща пропозиція*» или нет, другим критериям для этого депозита я соответствую.Оператор, который перезвонил мне по моей заявке, сказал, что добавят 0.5% и будет 18%, но что то я сомневаюсь, что эта информация достоверна!
югин
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:00

Все, що можна відкрити через І-Б на моменті -

http://prntscr.com/hxk50o


PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос?
2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:02

макс ставки (річзні), порядок згідно малюнку вище

17
5.25
3.75
11
10.5
17.5 (рік або два, ставка та ж)
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:27

  lov2108 написав:Скоро закінчується зелений депо.
Як віддають?

В Киеве под заказ - без проблем.
Но заказывать надо дня за три.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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