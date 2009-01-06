iurii44 написав:

В банке одни "спецы" не знают, что делают другие. Ох уж эти рукамиводители!



На сайте банка в разделе Депозиты указано, что в интернет банкинге можно открыть депо Пенсионный. Когда же входишь в интернет банкинг - оказывается Пенсионного нет в списке открываемых депо.