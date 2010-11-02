PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос? 2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)
Добрий день, greenozon. Ваше сообщение я передала в технический отдел для того, чтобы привести язык названий вкладов в соответствие. На сегодняшний день язык в Интернет-банке изменить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос? 2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)
Добрий день, greenozon. Ваше сообщение я передала в технический отдел для того, чтобы привести язык названий вкладов в соответствие. На сегодняшний день язык в Интернет-банке изменить не предоставляется возможным.