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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2960296129622963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:22

Уровень квалификации сотрудников в отделениях банка просто "зашкаливает"...
"Growth comes at the expense of comfort."
minemax
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня появился вклад "Пенсійний".
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:58

  greenozon написав:Все, що можна відкрити через І-Б на моменті -

http://prntscr.com/hxk50o


PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос?
2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)


Добрий день, greenozon.
Ваше сообщение я передала в технический отдел для того, чтобы привести язык названий вкладов в соответствие. На сегодняшний день язык в Интернет-банке изменить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:40

  Support BForward написав:
  greenozon написав:Все, що можна відкрити через І-Б на моменті -

http://prntscr.com/hxk50o


PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос?
2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)


Добрий день, greenozon.
Ваше сообщение я передала в технический отдел для того, чтобы привести язык названий вкладов в соответствие. На сегодняшний день язык в Интернет-банке изменить не предоставляется возможным.

Ось так і ...вже багато років. :(
Квесторе_поверніться
 
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