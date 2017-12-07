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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2961296229632964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:30

  greenozon написав:Все, що можна відкрити через І-Б на моменті -

http://prntscr.com/hxk50o


PS запитання оф. преду - чому назва одних депозитів на укр, а інші на рос?
2) не знайшов зміни мови інтерфесу ІБ (за таке вроді по шапці можна дістати від контролюючих органів?)


по какой шапке и за что?
ниодним нормативным актом не регламентируется использование языков в интернет-банкингах - это вам не телевидение и не судопроихводство и не образование.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 10 січ, 2018 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хехе, все ж назви депо в іб в них 'двомовні'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34

  chipmunk написав:Хехе, все ж назви депо в іб в них 'двомовні'


названия депо - это тянется от сюда ... а мова ИБ - это по сути мова надписи на кнопках )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:36

Последняя выписка - 07.12.2017
Следующая выписка - 07.01.2018

Сегодня - уже 10.01.
У них там абак поломался ?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:18

Коллеги, добрый день.
Название вкладов в Интернет-банке уже на одном языке. Для того чтобы интерфейс в Интернет-банке был на украинском языке, необходимо изменить язык в настройках браузера.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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