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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2963296429652966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 389
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:39

  greenozon написав:
  Support BForward написав:Название вкладов в Интернет-банке уже на одном языке. Для того чтобы интерфейс в Интернет-банке был на украинском языке, необходимо изменить язык в настройках браузера.


Дякую за швидку реакцію!
а чи можна деталі щодо зміни мови, бо якось нестандартно зроблена зміна мови :)
а) який броузер
б) чи треба власне локалізований броузер (наприклад ВогнеЛис в56/укр) чи ...?


В будь-якому браузері, в налаштуваннях. Мова за умовчанням.
Востаннє редагувалось Support BForward в Чет 11 січ, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:43

  pharus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  pharus написав:Ткните пожалуйста в ссылку на актуальные тарифы по карте БВК, на сайте банка в упор не вижу :oops:

http://www.forward-bank.com/bvk/BVK.pdf
Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.

А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?

можно сразу, не думаю, что отмороженый финмон заинтересуется такой цифрой
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:32

  pharus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  pharus написав:Ткните пожалуйста в ссылку на актуальные тарифы по карте БВК, на сайте банка в упор не вижу :oops:

http://www.forward-bank.com/bvk/BVK.pdf
Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.

А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?


Добрый день, pharus.
На сайте актуальные тарифы - до 50 000 грн. без комиссии в банкоматах банка и сети Евронет. При этом, если снимать свыше 25 000 грн в сутки с карты "Банк в кармане" (не Голд) будет списана комиссия, которая вернется на счет автоматически. Лимит суммы на внешний перевод с текущего счета не установлен.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлень: 2385
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01

  Support BForward написав:
  pharus написав:
  Квесторе_поверніться написав:http://www.forward-bank.com/bvk/BVK.pdf
Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.

А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?


Добрый день, pharus.
На сайте актуальные тарифы - до 50 000 грн. без комиссии в банкоматах банка и сети Евронет. При этом, если снимать свыше 25 000 грн в сутки с карты "Банк в кармане" (не Голд) будет списана комиссия, которая вернется на счет автоматически. Лимит суммы на внешний перевод с текущего счета не установлен.
Спасибо! На горячую линию не дозвониться, на сайте явным образом лимиты не обозначены. Или я плохо смотрел?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:11

pharus,
Регламент, тарифы и лимиты операций в Интернет-банке: http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлень: 2385
З нами з: 24.09.12
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