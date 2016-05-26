Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.
А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?
можно сразу, не думаю, что отмороженый финмон заинтересуется такой цифрой
Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.
А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?
Добрый день, pharus. На сайте актуальные тарифы - до 50 000 грн. без комиссии в банкоматах банка и сети Евронет. При этом, если снимать свыше 25 000 грн в сутки с карты "Банк в кармане" (не Голд) будет списана комиссия, которая вернется на счет автоматически. Лимит суммы на внешний перевод с текущего счета не установлен.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Вот интересно, нашел конверт с распечаткой этого тарифа, выданный вместе с пластиком, так там лимит на снятие наличных исправлен от руки, без комиссии от 0 до 25к, а не от 0 до 50к как в файле на сайте, и комис 1% от 25к до 150к, а не от 50к до 150к.
А на выход по СЭПу с текущего свыше 50к можно отправлять целиком или лучше частями?
Добрый день, pharus. На сайте актуальные тарифы - до 50 000 грн. без комиссии в банкоматах банка и сети Евронет. При этом, если снимать свыше 25 000 грн в сутки с карты "Банк в кармане" (не Голд) будет списана комиссия, которая вернется на счет автоматически. Лимит суммы на внешний перевод с текущего счета не установлен.
Спасибо! На горячую линию не дозвониться, на сайте явным образом лимиты не обозначены. Или я плохо смотрел?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.