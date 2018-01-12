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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2964296529662967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:17

  Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает :)

Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно) :)


Депо больше фонда придете снимать - тоже возбудятся? Бред какой-то
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:57

Вкладчик1234 я знаю как эти считают, эта сума 120к пришла примерно с 5.11 по 20.12.

Конечно бред, если б я положил эти 120к на сбер и иногда слал сепы на другие банки, например гасил бы там кредитки, то их бы это тоже возбудило.
Тем более фактически денег было всего тыщ 15-25, которые периодически заходили через изипей, иногда отлеживались по несколько дней на виза голд бвк и со сбера отправлялись на парочку других банков. Наличка вообще не фигурировала хотя про нее в письме упомянули.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 08:42

  Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает :)

Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно) :)

Это помогает
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 08:56

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает :)

Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно) :)

Это помогает

думаю , предполагаю , ХИ-клиентов держат на карандаше . Например снимал евро , за месяц был превышен лимит , но никаких ответных мер или угроз от Банка не поступило , поэтому в категории "Финмон зверствует" отмечают клиентов кто любит СЕПить на шару и намного , тот же Ощадбанк разрешил без комиссии с карты до 15 000 грн перечислять :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

На карту изи и так стоит лимит на вход 14 999 грн/сутки и 149 999 грн/месяц, так что тут особо не разгонишся.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:29

  sens написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает :)

Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно) :)

Это помогает

думаю , предполагаю , ХИ-клиентов держат на карандаше . Например снимал евро , за месяц был превышен лимит , но никаких ответных мер или угроз от Банка не поступило , поэтому в категории "Финмон зверствует" отмечают клиентов кто любит СЕПить на шару и намного , тот же Ощадбанк разрешил без комиссии с карты до 15 000 грн перечислять :P

Мне вчера по звонку на 0800 в Ощаде разрешили хоть 300К отправить, но не более 300К/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 18:05

НБУ наводит порядок на рынке депозитов

"В 2017 году Forward Bank успешно прошел проверку Национальным банком Украины. В январе мы разработали план работ на 2018 год, уже с учетом рекомендаций от НБУ, включая требование по коррекции политики ставок по депозитам для физических лиц в соответствии с рынком. Ранее наша бизнес модель была построена на ставке несколько превышающей среднюю относительно наших конкурентов по группе (банки с иностранным капиталом), так как на рынке существовал большой разрыв по ставкам. Но мы уже внесли изменения в бизнес-план на 2018 год и будем постепенно приводить доходность по вкладам к среднему показателю", - заявил председатель правления Forward Bank Андрей Киселев. https://ukranews.com/news/541210-nbu-na ... -depozytov
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

У Фарсика в ИБ считается нормальным показывать остатки по состоянию на вчера? То есть уже на позавчера :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:29

  pharus написав:У Фарсика в ИБ считается нормальным показывать остатки по состоянию на вчера? То есть уже на позавчера :evil:


да ... при закрытии дня (когда в мацкве полночь) такое часто бывает ... потом после того как натупает полночь у нас часа через пол уже восстанавливается )
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:38

  pharus написав:У Фарсика в ИБ считается нормальным показывать остатки по состоянию на вчера? То есть уже на позавчера :evil:

Да, это норма.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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