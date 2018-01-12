Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает
Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно)
Депо больше фонда придете снимать - тоже возбудятся? Бред какой-то
Вкладчик1234 я знаю как эти считают, эта сума 120к пришла примерно с 5.11 по 20.12.
Конечно бред, если б я положил эти 120к на сбер и иногда слал сепы на другие банки, например гасил бы там кредитки, то их бы это тоже возбудило. Тем более фактически денег было всего тыщ 15-25, которые периодически заходили через изипей, иногда отлеживались по несколько дней на виза голд бвк и со сбера отправлялись на парочку других банков. Наличка вообще не фигурировала хотя про нее в письме упомянули.
Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает
Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно)
Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает
Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно)
Это помогает
думаю , предполагаю , ХИ-клиентов держат на карандаше . Например снимал евро , за месяц был превышен лимит , но никаких ответных мер или угроз от Банка не поступило , поэтому в категории "Финмон зверствует" отмечают клиентов кто любит СЕПить на шару и намного , тот же Ощадбанк разрешил без комиссии с карты до 15 000 грн перечислять
Вкладчик1234 написав:alex_b, они могут брать любой 30-дневный период. Не обязательно с 1-го по 1-е. Например, если Вы обернёте 150к 31-го, и 150к 1-го след. месяца - они понимают как оборот 300к за 30 дней. Что их возбуждает
Т.е. за любой 30-дневный период лучше не делать приход-расход больше 150к-150к, чтоб не привлекать их внимание (но это не точно)
Это помогает
думаю , предполагаю , ХИ-клиентов держат на карандаше . Например снимал евро , за месяц был превышен лимит , но никаких ответных мер или угроз от Банка не поступило , поэтому в категории "Финмон зверствует" отмечают клиентов кто любит СЕПить на шару и намного , тот же Ощадбанк разрешил без комиссии с карты до 15 000 грн перечислять
Мне вчера по звонку на 0800 в Ощаде разрешили хоть 300К отправить, но не более 300К/мес
"В 2017 году Forward Bank успешно прошел проверку Национальным банком Украины. В январе мы разработали план работ на 2018 год, уже с учетом рекомендаций от НБУ, включая требование по коррекции политики ставок по депозитам для физических лиц в соответствии с рынком. Ранее наша бизнес модель была построена на ставке несколько превышающей среднюю относительно наших конкурентов по группе (банки с иностранным капиталом), так как на рынке существовал большой разрыв по ставкам. Но мы уже внесли изменения в бизнес-план на 2018 год и будем постепенно приводить доходность по вкладам к среднему показателю", - заявил председатель правления Forward Bank Андрей Киселев. https://ukranews.com/news/541210-nbu-na ... -depozytov