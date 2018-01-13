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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:26
До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... rward-bank
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Михалыч
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