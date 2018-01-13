RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2965296629672968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей :wink:

https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... rward-bank
Михалыч
 
Повідомлень: 759
З нами з: 01.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2965296629672968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: octopus, sola і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1214, 1215, 1216
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12159 2377555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 18:37
ruvex
А-Банк 1 ... 849, 850, 851
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8506 1263411
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 18:24
Мизантрóп
OTP Bank 1 ... 527, 528, 529
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5284 1270670
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 17:34
BBC
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12160)
14.01.2018 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.