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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей
Додано: Нед 14 січ, 2018 19:18
Эта акция каждый день начинается и заканчивается, а на следующий день опять начинается.
День сурка.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 00:49
Таки ДА
Посмотрел, точно, это у них видать такой маркетинговый ход, торопись, а то не успеешь
Но ладно, все равно если кто хочет поучаствовать в акции и не хочет покупать купон за "живые деньги", можно расплатиться бонусами, за регистрацию тел на сайте дают 50 грн. бонусов, только не забудьте выбрать никогда на рекламную рассылку при регистрации.....а если уже использовали ранее бонусные гривны за регистрацию тел., то можно создать новую учетную запись и привязать тел другой или родственников ..... конечно не забыв отписаться от рассылки рекламы, а то родня если не отпишитесь будет Вас вспоминать не злым словом
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