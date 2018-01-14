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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2965296629672968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей :wink:

https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... rward-bank
Михалыч
 
Повідомлень: 761
З нами з: 01.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 19:18

  Михалыч написав:До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей :wink:

https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... rward-bank

Эта акция каждый день начинается и заканчивается, а на следующий день опять начинается.
День сурка.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 26.02.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:49

  lov2108 написав:
  Михалыч написав:До конца акции осталось 6 часов, еще можно забить ставку, пенсы в фарсике рулят, но если не пенс то это лучшее в фарсике предложение для деппо людей :wink:

https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... rward-bank

Эта акция каждый день начинается и заканчивается, а на следующий день опять начинается.
День сурка.


Таки ДА :?

Посмотрел, точно, это у них видать такой маркетинговый ход, торопись, а то не успеешь :mrgreen:

Но ладно, все равно если кто хочет поучаствовать в акции и не хочет покупать купон за "живые деньги", можно расплатиться бонусами, за регистрацию тел на сайте дают 50 грн. бонусов, только не забудьте выбрать никогда на рекламную рассылку при регистрации.....а если уже использовали ранее бонусные гривны за регистрацию тел., то можно создать новую учетную запись и привязать тел другой или родственников ..... конечно не забыв отписаться от рассылки рекламы, а то родня если не отпишитесь будет Вас вспоминать не злым словом :lol:
Михалыч
 
Повідомлень: 761
З нами з: 01.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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  #<1 ... 2965296629672968
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