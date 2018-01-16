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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2967296829692970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:55

  andriy_z написав:Не можу додзвонитись до оператора, скажіть будь ласка чи підпадає депозит "Найкраща пропозиція" під дію ФГВФО?

Лякає:
1.6. Які кошти не відшкодовуються Фондом?
...
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

І розяснення телефоном Вас задовільнить?
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:01

  andriy_z написав:Не можу додзвонитись до оператора, скажіть будь ласка чи підпадає депозит "Найкраща пропозиція" під дію ФГВФО?

Лякає:
1.6. Які кошти не відшкодовуються Фондом?
...
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;


Добрий день, andriy_z.
"Найкраща пропозиція"- це не індивідуальна пропозиція для конкретного клієнта, а публічна пропозиція для всіх клієнтів, які відповідають умовам вкладу.
Кошти розміщені на депозиті "Найкраща пропозиція" підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках гарантованої Фондом суми відшкодування.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос по "Найкраща пропозиція"

>>даний продукт призначений до оформлення тільки для клієнтів, які раніше розміщували кошти на строкових депозитах в ПАТ «БАНК ФОРВАРД»;

Депозиты до ребрендинга (в Русском Стандарте) попадают под это условие?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alpha1251 написав:Вопрос по "Найкраща пропозиція"

>>даний продукт призначений до оформлення тільки для клієнтів, які раніше розміщували кошти на строкових депозитах в ПАТ «БАНК ФОРВАРД»;

Депозиты до ребрендинга (в Русском Стандарте) попадают под это условие?


Добрый день, Alpha1251.
Да, депозиты до ребрендинга попадают под это условие продукта «Найкраща пропозиція»
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Альтернативный на сайте банка 17%, на minfin.com.ua и на finance.ua уже максимум 15.9%.Где правда?
югин
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:45

  югин написав:Альтернативный на сайте банка 17%, на minfin.com.ua и на finance.ua уже максимум 15.9%.Где правда?


Добрый день, югин.
Ставки меняются с завтрашнего дня. На Минфине уже изменили.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:45

Support BForward, дякую за оперативну відповідь. Відкрив собі ввечері 'Найкращу пропозицію'. 8)

До речі, онлайн заявка на відкриття депо не дозволяє ввести дані з укр. літерами 'і', 'ї', 'є' (напр. Андрій, Євген, Львів) :?
Зображення
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:45

  югин написав:Альтернативный на сайте банка 17%, на minfin.com.ua и на finance.ua уже максимум 15.9%.Где правда?

Ого, починають ставати нецікавими.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:37

Support BForward

Заглянул на сайт
https://superdeal.ua/kiev/novyj-god/353 ... #read-more

смотрю ставка уже 15,9 %, но у меня есть купон который я оформил и распечатал пару дней назад еще по ставке 17,5 %, срок действия купона с 27.09.2017-01.02.2018 г.

Вопрос, если я приду до первого февраля с этим купоном и захочу открыть вклад, то ставка будет как в купоне 17,5 % или 15,9%?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:01

Михалыч с сайта superdeal.ua "Розмір процентної ставки за депозитом, зазначений на день придбання клієнтом купона, та може відрізнятись від розміру процентої ставки за депозитом на день фактичного звернення клієнта до відділення Банку з метою розміщення вкладу."Поэтому судя по всему 15,9%.
югин
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