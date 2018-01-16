andriy_z написав:Не можу додзвонитись до оператора, скажіть будь ласка чи підпадає депозит "Найкраща пропозиція" під дію ФГВФО?
Лякає:
1.6. Які кошти не відшкодовуються Фондом? ... 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
andriy_z написав:Не можу додзвонитись до оператора, скажіть будь ласка чи підпадає депозит "Найкраща пропозиція" під дію ФГВФО?
Лякає:
1.6. Які кошти не відшкодовуються Фондом? ... 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
Добрий день, andriy_z. "Найкраща пропозиція"- це не індивідуальна пропозиція для конкретного клієнта, а публічна пропозиція для всіх клієнтів, які відповідають умовам вкладу. Кошти розміщені на депозиті "Найкраща пропозиція" підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках гарантованої Фондом суми відшкодування.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Михалыч с сайта superdeal.ua "Розмір процентної ставки за депозитом, зазначений на день придбання клієнтом купона, та може відрізнятись від розміру процентої ставки за депозитом на день фактичного звернення клієнта до відділення Банку з метою розміщення вкладу."Поэтому судя по всему 15,9%.