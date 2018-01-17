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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:09
Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:10
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Предлагаю Фарсику в ДВА раза щительней с Минфином работать
А то мож задуматься над опытом Фидюни, он года полтора на коммунальке спекулировал
Неплохая идея
Можно ещё компенсировать низкие ставки по депозитам какими-нибудь ликвидными купонами, типа Сильпо, Ашана, или пополнения мобильных, и т.п. Так и НБУ будет очень тяжело докопаться к банку, и клиенты - не в накладе, и банку - ликвидность Support BForward,
рассмотрите пожелания клиентов
Вкладчик1234, спасибо. Передала коллегам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Представник банку
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:13
Support BForward написав:
Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.
Високомаржинальне кредитування вимагає високих ставок по депо.
Про середньоринкові не може бути мови.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:13
lov2108 написав:
В феврале я на выход....лучше пышный столб орошу.
+1
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16
Support BForward написав:
Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.
Регулятор должен был учитывать бизнес-модель банка.
Форвард работает только с розницей.
С таким подходом банк будет терять ресурсную базу. Валюта 100% на выход будет.
И кстати, банк зациклился на ставке 15.9% на 6 мес. Зачем тогда куча разных депопродуктов?
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lov2108
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:35
Квесторе_поверніться написав:
15,9 прОцентів до року малувато буде.
Депо "Максимум" 16.9%
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:41
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
15,9 прОцентів до року малувато буде.
Депо "Максимум" 16.9%
Год ждать профит не айс.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:49
lov2108 написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
15,9 прОцентів до року малувато буде.
Депо "Максимум" 16.9%
Год ждать профит не айс.
Два. Гривнеолени загадочные
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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- Подякували: 1037 раз.
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