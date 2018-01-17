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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2969297029712972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:09

Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:10

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Предлагаю Фарсику в ДВА раза щительней с Минфином работать
А то мож задуматься над опытом Фидюни, он года полтора на коммунальке спекулировал

Неплохая идея :-)

Можно ещё компенсировать низкие ставки по депозитам какими-нибудь ликвидными купонами, типа Сильпо, Ашана, или пополнения мобильных, и т.п. Так и НБУ будет очень тяжело докопаться к банку, и клиенты - не в накладе, и банку - ликвидность :-)

Support BForward, рассмотрите пожелания клиентов :-)


Вкладчик1234, спасибо. Передала коллегам.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:13

  Support BForward написав:Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.

Високомаржинальне кредитування вимагає високих ставок по депо.
Про середньоринкові не може бути мови. :mrgreen:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:13

  lov2108 написав:В феврале я на выход....лучше пышный столб орошу.


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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16

  Support BForward написав:Добрый день, коллеги.
В 2017 году мы успешно прошли проверку Национального банка Украины и одна из рекомендаций регулятора была приведение ставок по депозитам в соответствие со средними рыночными.

Регулятор должен был учитывать бизнес-модель банка.
Форвард работает только с розницей.
С таким подходом банк будет терять ресурсную базу. Валюта 100% на выход будет.
И кстати, банк зациклился на ставке 15.9% на 6 мес. Зачем тогда куча разных депопродуктов? :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:35

  Квесторе_поверніться написав:15,9 прОцентів до року малувато буде.

Депо "Максимум" 16.9%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:41

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:15,9 прОцентів до року малувато буде.

Депо "Максимум" 16.9%

Год ждать профит не айс.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:49

  lov2108 написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:15,9 прОцентів до року малувато буде.

Депо "Максимум" 16.9%

Год ждать профит не айс.
Два. Гривнеолени загадочные ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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