Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 18:49
envyme1 земкап полгода 16+0,5+0,25 год 17,25+0,5+0,25
casper12
Повідомлень: 630
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 94 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:24
casper12 написав:
земкап
Это что за банк такой?
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
Повідомлень: 694
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:25
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
15,9 прОцентів до року малувато буде.
Мало.
Но походу это НБУ вымагает ставить низкие проценты по депозитам
У них проверка с фонда сидит с той недели...
guntherhouse777
Повідомлень: 2849
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 192 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:31
А кредиты % все выше
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Подякували: 1037 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:32
lawyer23 написав: casper12 написав:
земкап
Это что за банк такой?
земельний капітал
casper12
Повідомлень: 630
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 94 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:06
http://www.forward-bank.com/press-cente ... nikh-os-b/
Інформуємо Вас про те, що
з 24 січня 2018 р. набувають чинності зміни до Тарифів за продуктом «Ощадний рахунок для фізичних осіб».
а)
в національній валюті 10,00 %
річних Від 1000,00 грн.
б)
в доларах США 1,20 %
річних Від 100,00 доларів США
в)
в євро 1,20 %
річних Від 100,00 євро
http://www.forward-bank.com/tarufu_po_p ... raxyno.pdf
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12458
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1037 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:23
BBC написав:
http://www.forward-bank.com/press-center/publications/2017/nformats-ya-pro-zm-ni-do-tarif-v-za-produktom-oshchadniy-rakhunok-dlya-f-zichnikh-os-b/
Інформуємо Вас про те, що
з 24 січня 2018 р. набувають чинності зміни до Тарифів за продуктом «Ощадний рахунок для фізичних осіб».
а)
в національній валюті 10,00 %
річних Від 1000,00 грн.
б)
в доларах США 1,20 %
річних Від 100,00 доларів США
в)
в євро 1,20 %
річних Від 100,00 євро
http://www.forward-bank.com/tarufu_po_p ... raxyno.pdf
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lov2108
Повідомлень: 1730
З нами з: 26.02.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 77 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:49
По картам пока без изменений
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12458
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1037 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:35
Support BForward Раньше открывал депозиты через интернет банкинг и меня все устраивало - не было автопролонгации. Сейчас при открытии депозитов через интернет банкинг практически по всем депозитам предусмотрена автоматическая пролонгация вклада. Каким образом можно отказаться от автопролонгации, НЕ ПОСЕЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ? (НЕТ НИ ВРЕМЕНИ НИ ЖЕЛАНИЯ посещать отделение только для написания заявления об отказе от автопролонгации)
lwa
Повідомлень: 880
З нами з: 01.06.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 234 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:37
lwa написав: Support BForward
Раньше открывал депозиты через интернет банкинг и меня все устраивало - не было автопролонгации. Сейчас при открытии депозитов через интернет банкинг практически по всем депозитам предусмотрена автоматическая пролонгация вклада. Каким образом можно отказаться от автопролонгации, НЕ ПОСЕЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ? (НЕТ НИ ВРЕМЕНИ НИ ЖЕЛАНИЯ посещать отделение только для написания заявления об отказе от автопролонгации)
Через звонок в КЦ можно отключить.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12458
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1037 раз.
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