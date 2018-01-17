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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2970297129722973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 390
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:49

envyme1
земкап
полгода 16+0,5+0,25
год 17,25+0,5+0,25
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  casper12 написав:земкап


Это что за банк такой?
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:25

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:15,9 прОцентів до року малувато буде.

Мало.
Но походу это НБУ вымагает ставить низкие проценты по депозитам

У них проверка с фонда сидит с той недели...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:31

А кредиты % все выше
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:32

  lawyer23 написав:
  casper12 написав:земкап


Это что за банк такой?

земельний капітал
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:06

Знижують ставки по Ощадному

http://www.forward-bank.com/press-cente ... nikh-os-b/
Інформуємо Вас про те, що з 24 січня 2018 р. набувають чинності зміни до Тарифів за продуктом «Ощадний рахунок для фізичних осіб».

а) в національній валюті 10,00 % річних Від 1000,00 грн.
б) в доларах США 1,20 % річних Від 100,00 доларів США
в) в євро 1,20 % річних Від 100,00 євро
http://www.forward-bank.com/tarufu_po_p ... raxyno.pdf
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:23

  BBC написав:http://www.forward-bank.com/press-center/publications/2017/nformats-ya-pro-zm-ni-do-tarif-v-za-produktom-oshchadniy-rakhunok-dlya-f-zichnikh-os-b/
Інформуємо Вас про те, що з 24 січня 2018 р. набувають чинності зміни до Тарифів за продуктом «Ощадний рахунок для фізичних осіб».

а) в національній валюті 10,00 % річних Від 1000,00 грн.
б) в доларах США 1,20 % річних Від 100,00 доларів США
в) в євро 1,20 % річних Від 100,00 євро
http://www.forward-bank.com/tarufu_po_p ... raxyno.pdf

А по авторской карте?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:49

По картам пока без изменений
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:35

Support BForward
Раньше открывал депозиты через интернет банкинг и меня все устраивало - не было автопролонгации. Сейчас при открытии депозитов через интернет банкинг практически по всем депозитам предусмотрена автоматическая пролонгация вклада. Каким образом можно отказаться от автопролонгации, НЕ ПОСЕЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ? (НЕТ НИ ВРЕМЕНИ НИ ЖЕЛАНИЯ посещать отделение только для написания заявления об отказе от автопролонгации)
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:37

  lwa написав:Support BForward
Раньше открывал депозиты через интернет банкинг и меня все устраивало - не было автопролонгации. Сейчас при открытии депозитов через интернет банкинг практически по всем депозитам предусмотрена автоматическая пролонгация вклада. Каким образом можно отказаться от автопролонгации, НЕ ПОСЕЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ? (НЕТ НИ ВРЕМЕНИ НИ ЖЕЛАНИЯ посещать отделение только для написания заявления об отказе от автопролонгации)

Через звонок в КЦ можно отключить.
Щось мені з ТАС "щастить"
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