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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:29
Звичайно. Але м.б. нюанси
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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chipmunk
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:13
turboo1346 написав:
Подскажите пожалуйста . Средства находящиеся на счету Банк в кармане виза голд попадают под защиту Фонда гарантирования вкладов. спс
У Вас с чипом?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:16
guntherhouse777 написав: BBC написав: envyme1 написав:
Подскажите,какую максимальную сумму можно СЭПом перекинуть на аввторскую карту с альфа банка и будет ли комиссия?
Не будет. 50 кгрн за операцию и 150 кгрн в день(400 кгрн в месяц). Но вами может заинтересоваться финмониторинг фарсика. Он один из самых лояльных, но очень любопытный.
Что значит "может"? Обязательно заинтересуется.
Я вот сегодня отправил 215 грн. на осбб за содержание придомовой территории. Счет новый, финанстрование терроризма фарсик мне не пришьет?
Ну если 215 кгрн, то могут попросить скан договора с ОСББ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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