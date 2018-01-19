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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2972297329742975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 391
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Звичайно. Але м.б. нюанси
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:13

  turboo1346 написав:Подскажите пожалуйста . Средства находящиеся на счету Банк в кармане виза голд попадают под защиту Фонда гарантирования вкладов. спс

У Вас с чипом?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:16

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:
  envyme1 написав:Подскажите,какую максимальную сумму можно СЭПом перекинуть на аввторскую карту с альфа банка и будет ли комиссия?

Не будет. 50 кгрн за операцию и 150 кгрн в день(400 кгрн в месяц). Но вами может заинтересоваться финмониторинг фарсика. Он один из самых лояльных, но очень любопытный.

Что значит "может"? Обязательно заинтересуется.
Я вот сегодня отправил 215 грн. на осбб за содержание придомовой территории. Счет новый, финанстрование терроризма фарсик мне не пришьет?

Ну если 215 кгрн, то могут попросить скан договора с ОСББ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:финанстрование терроризма фарсик мне не пришьет?

..та легко :D
-VICTOR-
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