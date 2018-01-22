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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2973297429752976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 391
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як з цих скунсів добути логін пароль на іб? Мати їм вже тричі дзвонила, обіцяють за 20хв і усьо...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:09

  ignorabimus написав:Шо за дела, 17 грн тихо исчезли со счета "депозитки" за выходные, не оставив никаких следов-операций в виде смс, в ИБ и т.п.?

также и появляться
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10

  vadimoff_smart написав:Подскажите, пжл, имею Авторскую карту PayPass (Украина), позвонили вчера с банка и хотят сделать перевыпуск карт... кто знает, с чем это связано? Спс


Добрый день, vadimoff_smar
Это требования МПС Master Card, в связи с обнаружением на стороне МС технических неполадок в работе чип карт. Делается с целью обеспечения непрерывности работы карт.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:29

Это всех чип карт банка или определенной серии?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:23

Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ?
И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял?
А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?
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