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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як з цих скунсів добути логін пароль на іб? Мати їм вже тричі дзвонила, обіцяють за 20хв і усьо...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 22 січ, 2018 15:09
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:10
Добрый день, vadimoff_smar
Это требования МПС Master Card, в связи с обнаружением на стороне МС технических неполадок в работе чип карт. Делается с целью обеспечения непрерывности работы карт.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:29
Это всех чип карт банка или определенной серии?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:23
Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ?
И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял?
А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?
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