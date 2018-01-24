Siris написав:А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?
Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. Уразі якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день – виплата Винагороди проводитися в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.
Siris написав:Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ? И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял? А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?
Добрый день, Siris. Карта должна отображаться в Интернет-банке. Чтобы мы исправили ситуации, сообщите, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. Платить 1,5% за обслуживание надо в любом случае. Льготный период распространяется только на операции безналичного расчета.По кеш-бек всё верно.
Востаннє редагувалось Support BForward в Вів 23 січ, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Лагуна написав:Support BForward, а что это за кешбек с первой операции (10%) ?
Добрый день, Лагуна. По карте "Выручалка MAX" http://www.forward-bank.com/cards/vyruchalka_max/ и «Авторська картка Gold MAX» Банк возвращает Вам деньги за расчеты картой в торговых сетях: • 10% на первую операцию покупки в любых торговых сетях; • 1% - на операции покупки в продовольственных супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса; • 3% - в других торгово-сервисных предприятиях;
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Лагуна написав:Support BForward, а что это за кешбек с первой операции (10%) ?
Добрый день, Лагуна. По карте "Выручалка MAX" http://www.forward-bank.com/cards/vyruchalka_max/ и «Авторська картка Gold MAX» Банк возвращает Вам деньги за расчеты картой в торговых сетях: • 10% на первую операцию покупки в любых торговых сетях; • 1% - на операции покупки в продовольственных супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса; • 3% - в других торгово-сервисных предприятиях;
Лагуна, ток Вы учтите, шо 1я операция считается не по дате совершения, а по дате проводки по счету. А Фарсик 1ю операцию может осоообенннно долго проводить, даже так, шо 1я вдруХ окажется 2й Поэтому рекомендую после особой 1й оп-и ни делать никаких других до отображения проводки в ИБ
Siris написав:Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ? И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял? А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?
Добрый день, Siris. Карта должна отображаться в Интернет-банке. Чтобы мы исправили ситуации, сообщите, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона.