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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2974297529762977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 391
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
107
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:26

  Siris написав:А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?

Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. Уразі якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день – виплата Винагороди проводитися в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:37

  Support BForward написав:
  BBC написав:Это всех чип карт банка или определенной серии?


Добрый день, BBC.
Это касается PayPass.

Золотого Макс PayPass-ного тоже необходимо менять?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:16

  Siris написав:Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ?
И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял?
А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?


Добрый день, Siris.
Карта должна отображаться в Интернет-банке. Чтобы мы исправили ситуации, сообщите, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. Платить 1,5% за обслуживание надо в любом случае. Льготный период распространяется только на операции безналичного расчета.По кеш-бек всё верно.
Востаннє редагувалось Support BForward в Вів 23 січ, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:39

  Лагуна написав:Support BForward, а что это за кешбек с первой операции (10%) ?


Добрый день, Лагуна.
По карте "Выручалка MAX" http://www.forward-bank.com/cards/vyruchalka_max/
и «Авторська картка Gold MAX» Банк возвращает Вам деньги за расчеты картой в торговых сетях:
• 10% на первую операцию покупки в любых торговых сетях;
• 1% - на операции покупки в продовольственных супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса;
• 3% - в других торгово-сервисных предприятиях;
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:55

  Support BForward написав:
  Лагуна написав:Support BForward, а что это за кешбек с первой операции (10%) ?


Добрый день, Лагуна.
По карте "Выручалка MAX" http://www.forward-bank.com/cards/vyruchalka_max/
и «Авторська картка Gold MAX» Банк возвращает Вам деньги за расчеты картой в торговых сетях:
• 10% на первую операцию покупки в любых торговых сетях;
• 1% - на операции покупки в продовольственных супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса;
• 3% - в других торгово-сервисных предприятиях;

Лагуна, ток Вы учтите, шо 1я операция считается не по дате совершения, а по дате проводки по счету. А Фарсик 1ю операцию может осоообенннно долго проводить, даже так, шо 1я вдруХ окажется 2й :mrgreen: Поэтому рекомендую после особой 1й оп-и ни делать никаких других до отображения проводки в ИБ :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:43

  Support BForward написав:
  BBC написав:Это всех чип карт банка или определенной серии?


Добрый день, BBC.
Это касается PayPass.

Это поэтому мне на верный пин терминал выдал, что он неправильный? А что же мне не предложили перевыпуск?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона.

Дякую, це спрацювало.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:24

  Support BForward написав:
  Siris написав:Подскажите, оформил выручалку МАХ неделю назад, активировал, сделал первую покупку. Почему карту не показывает в ИБ?
И еще вопрос - на отделении сказали, что расчетная дата это дата подписания договора. Т.е. чтоб не платить 1.5% за обслуживание нужно погасить долг через 30 дней с момента подписания договора. Я правильно понял?
А кешбек с первой операции (10%) должен прийти в начале следующего месяца?


Добрый день, Siris.
Карта должна отображаться в Интернет-банке. Чтобы мы исправили ситуации, сообщите, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона.


Спасибо, карта появилась в ИБ.
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