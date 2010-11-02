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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2977297829792980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 392
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 392
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:22

jay2004 уже перезвонил новый начальник отделения с извинениями и уверениями, что порядок будет наведен. Оказывается тогда оно было обезглавлено, поэтому все сотрудники расслабили булки. Но то, что на горячей линии забили болт на мое обращение тоже показатель.
Vadym1976
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:26

Support BForward
18.01.2018
Інформуємо Вас про те, що з 01 лютого 2018 р. набувають чинності зміни до Умов надання та обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД», Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД», Умов банківського обслуговування ПАТ «БАНК ФОРВАРД». З новими умовами Ви можете ознайомитись за посиланнями нижче:

А какие изменения, есть что-то важное?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:53

Всім дякую що розтлумачили. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:58

  vollena71 написав:Support BForward
18.01.2018
Інформуємо Вас про те, що з 01 лютого 2018 р. набувають чинності зміни до Умов надання та обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД», Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД», Умов банківського обслуговування ПАТ «БАНК ФОРВАРД». З новими умовами Ви можете ознайомитись за посиланнями нижче:

А какие изменения, есть что-то важное?


Добрый день, vollena71.
1. Добавлено право клиента на самостоятельный выбор страховой компании для оформления страховки, а также что Банк предлагает на выбор менее 3-х страховых компаний.
2. Удалена возможность списания в доходы неиспользованных остатков денежных средств клиента до истечения исковой давности.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:02

  Support BForward написав:Со всеми сотрудниками Киевского отделения № 5 будет проведена работа, направленная на повышение качества обслуживания.

Может оптимизировать?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:31

  guntherhouse777 написав:Хоть Марафонца больши и нет, но его все равно перевыпускают?


guntherhouse777, я уточнила информацию у коллег. Действительно, карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36

Alpha1251, обратите внимание, что карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:48

Vadym1976,мы стараемся, чтобы наши клиенты получали только высококвалифицированное обслуживание, но к сожалению, человеческий фактор имеет место быть. Если клиент звонит заблокировать карту, она блокируется оператором моментально.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, киньте посилання на актуальні тарифи по Ощадному рахунку?
Який там зараз прОцент на залишок? Все без змін - 15% річних?

Ви новини читаєте? З 24 січня
http://www.forward-bank.com/press-cente ... ikh-os-b0/

а по Банке в кармане Голд по инициативе банка еще остается 11% или тоже есть новости?
novichok
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