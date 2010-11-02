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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:22
jay2004 уже перезвонил новый начальник отделения с извинениями и уверениями, что порядок будет наведен. Оказывается тогда оно было обезглавлено, поэтому все сотрудники расслабили булки. Но то, что на горячей линии забили болт на мое обращение тоже показатель.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:26
Support BForward
А какие изменения, есть что-то важное?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Сер 31 січ, 2018 15:58
Добрый день, vollena71.
1. Добавлено право клиента на самостоятельный выбор страховой компании для оформления страховки, а также что Банк предлагает на выбор менее 3-х страховых компаний.
2. Удалена возможность списания в доходы неиспользованных остатков денежных средств клиента до истечения исковой давности.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:02
Может оптимизировать?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:31
guntherhouse777, я уточнила информацию у коллег. Действительно, карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36
Alpha1251, обратите внимание, что карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:48
Vadym1976,мы стараемся, чтобы наши клиенты получали только высококвалифицированное обслуживание, но к сожалению, человеческий фактор имеет место быть. Если клиент звонит заблокировать карту, она блокируется оператором моментально.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51
а по Банке в кармане Голд по инициативе банка еще остается 11% или тоже есть новости?
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