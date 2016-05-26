Побачимо як банк поведе себе коли депо-фізики почнуть прямувати поступово на вихід. Ставки не дуже смачні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12
Побачимо як банк поведе себе коли депо-фізики почнуть прямувати поступово на вихід. Ставки не дуже смачні.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:28
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