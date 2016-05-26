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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2980298129822983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 392
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 392
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12

  d_12 написав:Шановний представник Банку!

Прошу прокоментувати чутки: з обговорення на мінфіні було сказано, що БФ оптимізує мережу на 40%, розумію, що чутки-чутками, але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у Львові, цікаво чого варто сподіватися від БФ?

Побачимо як банк поведе себе коли депо-фізики почнуть прямувати поступово на вихід. Ставки не дуже смачні.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  d_12 написав:але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у


БМ вже давно пішов
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greenozon
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