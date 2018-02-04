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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2980298129822983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 392
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 392
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12

  d_12 написав:Шановний представник Банку!

Прошу прокоментувати чутки: з обговорення на мінфіні було сказано, що БФ оптимізує мережу на 40%, розумію, що чутки-чутками, але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у Львові, цікаво чого варто сподіватися від БФ?

Побачимо як банк поведе себе коли депо-фізики почнуть прямувати поступово на вихід. Ставки не дуже смачні.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  d_12 написав:але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у


БМ вже давно пішов
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:02

Ну і як господарку Таріко в Московії за рік 2017 можна оцінити?
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2017-01-01
Прослідковується явна усушка-утруска.
Банка худне...а чи корисно це для її здоровя?
І чи буде можливість жирком Фарса підтримати?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:06

  greenozon написав:
  d_12 написав:але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у


БМ вже давно пішов

Ще не пішов...лише залишив західні терени...а 11 видділень ще живуть.
http://www.bmbank.com.ua/ua/filiations_ ... of_BM_bank
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:14

ПРИКОЛ

У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.

Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500...

Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, нужно переться за 500 км!
Востаннє редагувалось Jorj в Нед 04 лют, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:17

  Jorj написав:У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.

Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500...

Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, переться за 500 км!

Ще півроку тому тепла лінія відміняла автопролонгацію...вже покращили? :(
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:19

  Квесторе_поверніться написав:Ще півроку тому тепла лінія відміняла автопролонгацію...вже покращили? :(

Судя по тому, что мне сказала теплая линия ДВАЖДЫ! Причем один раз -- после того, как проконсультировалась с кем-то там еще!!!
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Jorj
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:33

  Support BForward написав:
  guntherhouse777 написав:Хоть Марафонца больши и нет, но его все равно перевыпускают?


guntherhouse777, я уточнила информацию у коллег. Действительно, карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.


Зважаючи на це, виникає наступне питання - коли виникне можливість перевипустити таку картку?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:17

  Jorj написав: Судя по тому, что мне сказала теплая линия ДВАЖДЫ! Причем один раз -- после того, как проконсультировалась с кем-то там еще!!!

Я тоже был в "восторге" от способа отмены пролонгации. Его разрывают по письму в интернет-банке. Только нужно хотя бы за день его отправить.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Smitten написав:Я тоже был в "восторге" от способа отмены пролонгации. Его разрывают по письму в интернет-банке. Только нужно хотя бы за день его отправить.

краще за 3.

PS
тепла лінія вас обдурила
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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