Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12
d_12 написав:
Шановний представник Банку!
Прошу прокоментувати чутки: з обговорення на мінфіні було сказано, що БФ оптимізує мережу на 40%, розумію, що чутки-чутками, але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у Львові, цікаво чого варто сподіватися від БФ?
Побачимо як банк поведе себе коли депо-фізики почнуть прямувати поступово на вихід. Ставки не дуже смачні.
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lov2108
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:28
d_12 написав:
але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у
БМ вже давно пішов
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greenozon
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Додано: Суб 03 лют, 2018 19:02
Ну і як господарку Таріко в Московії за рік 2017 можна оцінити?
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2017-01-01
Прослідковується явна усушка-утруска.
Банка худне...а чи корисно це для її здоровя?
І чи буде можливість жирком Фарса підтримати?
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 лют, 2018 19:06
greenozon написав: d_12 написав:
але виходячи з того, що БМ і ВТБ закривають відділення у
БМ вже давно пішов
Ще не пішов...лише залишив західні терени...а 11 видділень ще живуть.
http://www.bmbank.com.ua/ua/filiations_ ... of_BM_bank
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:14
У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.
Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500... Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, нужно переться за 500 км!
Востаннє редагувалось
Jorj
в Нед 04 лют, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Либертарианец
Jorj
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:17
Jorj написав:
У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.
Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500...
Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, переться за 500 км!
Ще півроку тому тепла лінія відміняла автопролонгацію...вже покращили?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:19
Квесторе_поверніться написав:
Ще півроку тому тепла лінія відміняла автопролонгацію...вже покращили?
Судя по тому, что мне сказала теплая линия ДВАЖДЫ! Причем один раз -- после того, как проконсультировалась с кем-то там еще!!!
Либертарианец
Jorj
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:33
Support BForward написав: guntherhouse777 написав:
Хоть Марафонца больши и нет, но его все равно перевыпускают?
guntherhouse777, я уточнила информацию у коллег. Действительно, карту Марафонца в настоящее время перевыпустить не предоставляется возможным.
Зважаючи на це, виникає наступне питання - коли виникне можливість перевипустити таку картку?
V2
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:17
Jorj написав:
Судя по тому, что мне сказала теплая линия ДВАЖДЫ! Причем один раз -- после того, как проконсультировалась с кем-то там еще!!!
Я тоже был в "восторге" от способа отмены пролонгации. Его разрывают по письму в интернет-банке. Только нужно хотя бы за день его отправить.
Smitten
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:26
Smitten написав:
Я тоже был в "восторге" от способа отмены пролонгации. Его разрывают по письму в интернет-банке. Только нужно хотя бы за день его отправить.
краще за 3.
PS
тепла лінія вас обдурила
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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