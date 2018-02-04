Jorj написав:У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.
Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500...
Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, нужно переться за 500 км!
Если менее 3 банковских дня до окончания депозита, то через горячку не отменить автопролонгацию, а только в отделении.