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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2981298229832984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 392
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 392
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 06:55

  Jorj написав:У меня заключен вклад "Оперативный" через интернет-банк сроком на 14 дней. Оказывается, там есть автопролонгация депозита на следующие 14 дней. И мне ее надо отменить.

Но для этого мне надо, по словам "горячей поддержки", ехать в город, где есть отделение! А до этого города ну километров так 500...

Так как автопролонгация отменяется только в отделении! как принять деньги, подойдет интернет-банк, а как даже не разорвать депозит, а именно отменить автопролонгацию, нужно переться за 500 км!

Если менее 3 банковских дня до окончания депозита, то через горячку не отменить автопролонгацию, а только в отделении.
anikola13
 
Повідомлень: 329
З нами з: 08.02.13
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  #<1 ... 2981298229832984
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