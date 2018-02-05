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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:48
добрый вечер!
Уважаемый представитель банка Форвард. К Вам вопрос.
Вклад "Альтернативный" подходит к своему окончанию. Автопролонгация отключена еще при оформлении вклада. Хочу забрать деньги в день его окончания. В публичном договоре нашел, что необходимо письменное заявление на отделении за 3 дня. Это верно? Или можно предупредить банк через КЦ? И тем самым не ехать на отделение... Заранее спасибо за ответ.
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
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ВУТ
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:09
ВУТ написав:
добрый вечер!
Уважаемый представитель банка Форвард. К Вам вопрос.
Вклад "Альтернативный" подходит к своему окончанию. Автопролонгация отключена еще при оформлении вклада. Хочу забрать деньги в день его окончания. В публичном договоре нашел, что необходимо письменное заявление на отделении за 3 дня. Это верно? Или можно предупредить банк через КЦ? И тем самым не ехать на отделение... Заранее спасибо за ответ.
если устроит ответ не представителя... можно спокойно заказать деньгу по телефону.
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novichok
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:18
Коллеги, напомните плиз, перевыпуск карты "Банк в кармане" по сроку они сами делают или нужны какие-то теледвижения с моей стороны?
Какую-то гадость в виде страховок и т.д. они повторно подключает если оно было ранее отключено?
Спасибо.
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GrafBV
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:32
Support BForward написав:V2
, добрый день.
В первую очередь прошу извинения за дезинформацию. В настоящее время есть возможность перевыпустить карту Марафонца. Новые карты не выпускаются.
Дякую!
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V2
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:56
GrafBV написав:
Коллеги, напомните плиз, перевыпуск карты "Банк в кармане" по сроку они сами делают или нужны какие-то теледвижения с моей стороны?
Какую-то гадость в виде страховок и т.д. они повторно подключает если оно было ранее отключено?
Спасибо.
Прийти в отделение и получить новую.
Если не попросите ничего не подключат, но лучше перепроверить не отходя от кассы т.е. менеджера.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:29
novichok
спасибо!
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
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ВУТ
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:30
Ребят, можно ли досрочно разрывать депозит "Альтернативный" ?
Если да, то что для этого нужно? И на каких условиях?
В публичном договоре запрета не нашел, но и конкретики мало...
Востаннє редагувалось ВУТ
в Вів 06 лют, 2018 08:50, всього редагувалось 1 раз.
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
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ВУТ
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:32
Коллеги, кто то может пояснить когда по "Депозитке" капитализируются %. Посмотрел по выписке за последние месяцы - результат разный и 30, и 29, и 1. В выписке за декабрь вообще два раза 1 го числа за ноябрь и 29 декабря за декабрь. За начисление 17 грн за СМС информирование вообще молчу. Первого числа начисляют (хотя не должны), а когда возвращают неизвестно. В выписке ничего нет. Чтобы узнать проценты начисленные за январь мне что нужно до конца месяца ждать, чтобы увидеть в выписке за февраль? Анализируя последнюю выписку и баланс на сегодняшний день процентов не доплатили.
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malser
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:11
malser
17 грн. в выписке видны, а когда их возвращают - нет (но возвращают!).
Выписка появляется на следующий день каждого месяца после дня открытия карты (у меня 8 числа каждого месяца). Дурацкая система, но ничего не поделаешь.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:21
Чи можна в цій банці отримати другу кредитку? І якщо не можна, то які варіанти переходу з однієї кредитки на іншу?
є Easypay. Хочу Виручалку.
Зарабатывайте
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Ромасик
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