Додано: Пон 05 лют, 2018 18:48

добрый вечер!

Уважаемый представитель банка Форвард. К Вам вопрос.

Вклад "Альтернативный" подходит к своему окончанию. Автопролонгация отключена еще при оформлении вклада. Хочу забрать деньги в день его окончания. В публичном договоре нашел, что необходимо письменное заявление на отделении за 3 дня. Это верно? Или можно предупредить банк через КЦ? И тем самым не ехать на отделение... Заранее спасибо за ответ.

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