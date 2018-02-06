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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 22:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
На горизонте в год, как видится, банк будет жить?
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Додано: Сер 07 лют, 2018 06:56
Я уже забрал перевыпущенную. Номер один в один (и год и цвв).
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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