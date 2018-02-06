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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2985298629872988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

На горизонте в год, как видится, банк будет жить?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 06:56

  V2 написав:
  Support BForward написав:V2, добрый день.
В первую очередь прошу извинения за дезинформацию. В настоящее время есть возможность перевыпустить карту Марафонца. Новые карты не выпускаются.

Дякую!

Я уже забрал перевыпущенную. Номер один в один (и год и цвв).
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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  #<1 ... 2985298629872988
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