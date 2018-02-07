malser написав:

ДепозиткаКоллеги, кто то может пояснить когда по "Депозитке" капитализируются %. Посмотрел по выписке за последние месяцы - результат разный и 30, и 29, и 1. В выписке за декабрь вообще два раза 1 го числа за ноябрь и 29 декабря за декабрь. За начисление 17 грн за СМС информирование вообще молчу. Первого числа начисляют (хотя не должны), а когда возвращают неизвестно. В выписке ничего нет. Чтобы узнать проценты начисленные за январь мне что нужно до конца месяца ждать, чтобы увидеть в выписке за февраль? Анализируя последнюю выписку и баланс на сегодняшний день процентов не доплатили.