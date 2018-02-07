RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2985298629872988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

На горизонте в год, как видится, банк будет жить?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 04.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 06:56

  V2 написав:
  Support BForward написав:V2, добрый день.
В первую очередь прошу извинения за дезинформацию. В настоящее время есть возможность перевыпустить карту Марафонца. Новые карты не выпускаются.

Дякую!

Я уже забрал перевыпущенную. Номер один в один (и год и цвв).
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 04.02.12
Подякував: 168 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:34

ВУТкому вказувати запропоновані Вами коди? вони діють для якого банку?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 19.04.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:49

Коллеги, киньте ссылкой на тарифы по текущему счету под депо.
Спасибо.
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 26.12.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:23

  GrafBV написав:Коллеги, киньте ссылкой на тарифы по текущему счету под депо.
Спасибо.

Добрый день,GrafBV!
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... o_prod.pdf
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:38

  Support BForward написав:
  GrafBV написав:Коллеги, киньте ссылкой на тарифы по текущему счету под депо.
Спасибо.

Добрый день,GrafBV!
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... o_prod.pdf

Спасибо!
А перевести с него на Сберсчет через ИБ только межбанковским платежом?
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 26.12.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:48

  GrafBV написав:
  Support BForward написав:
  GrafBV написав:Коллеги, киньте ссылкой на тарифы по текущему счету под депо.
Спасибо.

Добрый день,GrafBV!
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... o_prod.pdf

Спасибо!
А перевести с него на Сберсчет через ИБ только межбанковским платежом?


Да, необходимо использовать функцию "Внешний перевод". Комиссия отсутствует, если переводит с 09:00 до 18:00 в рабочие дни, перевод будет выполнен в тот же день.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:50

Форвард банк

  Support BForward написав:
  malser написав:Депозитка
Коллеги, кто то может пояснить когда по "Депозитке" капитализируются %. Посмотрел по выписке за последние месяцы - результат разный и 30, и 29, и 1. В выписке за декабрь вообще два раза 1 го числа за ноябрь и 29 декабря за декабрь. За начисление 17 грн за СМС информирование вообще молчу. Первого числа начисляют (хотя не должны), а когда возвращают неизвестно. В выписке ничего нет. Чтобы узнать проценты начисленные за январь мне что нужно до конца месяца ждать, чтобы увидеть в выписке за февраль? Анализируя последнюю выписку и баланс на сегодняшний день процентов не доплатили.


Добрый день, malser.
Проценты на остаток средств на счете начисляются в последний рабочий день месяца, а отображаются на счете на следующий день. Данные начисления можно увидеть в полной выписке по карте, которая формируется в Личном кабинете Интернет-банка в течение трех рабочих дней после расчетной даты (дата заключения договора). Чтобы не ждать полную выписку по карте, сумму начисленных процентов можно узнать по звонку в контакт-центр Банка или задав вопрос в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка. 17 грн за SMS-сервис не списываются со счета, а блокируются и возвращаются на следующий день. В бумажной выписке, которую можно получить в отделении банка, списание 17 грн. отображено не будет.

По вашему совету в разделе "Переписка с банком" узнал сумму начисленных процентов. Если к остатку средств на счету (по последней выписке) прибавить начисленные проценты, то на сегодняшний день (07.02.2018) не хватает ровно 17 грн. Если учесть, что за SMS-сервис 17 грн блокируются 1 числа, то они до сих пор не возвращены! Никаких движений по карте с 03.01.2018 г по сегодняшний день не было.
malser
 
Повідомлень: 432
З нами з: 05.09.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 04:04

Депо

А чего так Форвард ставки покусал?
anikola13
 
Повідомлень: 335
З нами з: 08.02.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:36

  anikola13 написав:А чего так Форвард ставки покусал?

Злой НБУ его покусал и заразил бешеным вирусом понижения ставок.
На год ставки максимальны
http://www.forward-bank.com/zagalni_tar ... zutamu.pdf
3% в евро
4,2% в долл. США
А по гривне на 2 года 17,1%
P.S. Увидев это открыл новые столбики в ВТБ :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2985298629872988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexander_s, Google Feedfetcher, ignorabimus, slasva, summacut, V2, Кочевник, Фантом і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1237, 1238, 1239
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12388 2412197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 09:48
Gas
Альфа-Банк 1 ... 5269, 5270, 5271
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
52704 6851360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 09:46
Фантом
А-Банк 1 ... 920, 921, 922
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9216 1327801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 09:45
gorgany
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12389)
08.02.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.