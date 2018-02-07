malser написав:Депозитка Коллеги, кто то может пояснить когда по "Депозитке" капитализируются %. Посмотрел по выписке за последние месяцы - результат разный и 30, и 29, и 1. В выписке за декабрь вообще два раза 1 го числа за ноябрь и 29 декабря за декабрь. За начисление 17 грн за СМС информирование вообще молчу. Первого числа начисляют (хотя не должны), а когда возвращают неизвестно. В выписке ничего нет. Чтобы узнать проценты начисленные за январь мне что нужно до конца месяца ждать, чтобы увидеть в выписке за февраль? Анализируя последнюю выписку и баланс на сегодняшний день процентов не доплатили.
Добрый день, malser. Проценты на остаток средств на счете начисляются в последний рабочий день месяца, а отображаются на счете на следующий день. Данные начисления можно увидеть в полной выписке по карте, которая формируется в Личном кабинете Интернет-банка в течение трех рабочих дней после расчетной даты (дата заключения договора). Чтобы не ждать полную выписку по карте, сумму начисленных процентов можно узнать по звонку в контакт-центр Банка или задав вопрос в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка. 17 грн за SMS-сервис не списываются со счета, а блокируются и возвращаются на следующий день. В бумажной выписке, которую можно получить в отделении банка, списание 17 грн. отображено не будет.
По вашему совету в разделе "Переписка с банком" узнал сумму начисленных процентов. Если к остатку средств на счету (по последней выписке) прибавить начисленные проценты, то на сегодняшний день (07.02.2018) не хватает ровно 17 грн. Если учесть, что за SMS-сервис 17 грн блокируются 1 числа, то они до сих пор не возвращены! Никаких движений по карте с 03.01.2018 г по сегодняшний день не было.