Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 08 лют, 2018 15:31
Support BForward написав: V2 написав:
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
А коли Форвард нараховує по дебетній картці Марафонця відсотки на залишок власних коштів та кеш-бек?
Добрий день, V2.
Відсотки на залишок власних коштів по карткам нараховуються в останній робочий день місяця, а відображаються на картці на наступний день. По кеш-бек виплата винагороди проводиться щомісячно 08го числа. Якщо 08 число припадає на вихідний день, то в найближчий робочий день.
Шановна Support BForward!
Прошу тоді глянути повідомлення в ПП.
V2
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:42
Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?
J
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47
J написав:
Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?
Вы им не воспользовались?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54
BBC написав: J написав:
Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?
Вы им не воспользовались?
в декабре использовал на 5%
в январе использовал на 40%
J
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:58
Форвард за 2017 год больше пол ярда убытков?
Mutabor
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Mutabor написав:
Форвард за 2017 год больше пол ярда убытков?
Оптимізм розсіявся як дим - мінус 639 млн грн
https://finclub.net/infografika/nazvany ... -godu.html
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Ставки сегодня упали((( по депошкам.
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Жёлтый список: Рашики...
jay2004
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