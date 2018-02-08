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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2987298829892990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 15:31

  Support BForward написав:
  V2 написав:Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
А коли Форвард нараховує по дебетній картці Марафонця відсотки на залишок власних коштів та кеш-бек?


Добрий день, V2.
Відсотки на залишок власних коштів по карткам нараховуються в останній робочий день місяця, а відображаються на картці на наступний день. По кеш-бек виплата винагороди проводиться щомісячно 08го числа. Якщо 08 число припадає на вихідний день, то в найближчий робочий день.


Шановна Support BForward!
Прошу тоді глянути повідомлення в ПП.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:42

Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47

  J написав:Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?

Вы им не воспользовались?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54

  BBC написав:
  J написав:Понизили ранее поднятый кредитный лимит, подскажите чем лечить?

Вы им не воспользовались?

в декабре использовал на 5%
в январе использовал на 40%
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард за 2017 год больше пол ярда убытков?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:10

  Mutabor написав:Форвард за 2017 год больше пол ярда убытков?

Оптимізм розсіявся як дим - мінус 639 млн грн :shock:
https://finclub.net/infografika/nazvany ... -godu.html
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 08 лют, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ставки сегодня упали((( по депошкам.
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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