V2 написав:Re: Форвард Банк Forward Bank Шановне товариство! А коли Форвард нараховує по дебетній картці Марафонця відсотки на залишок власних коштів та кеш-бек?
Добрий день, V2. Відсотки на залишок власних коштів по карткам нараховуються в останній робочий день місяця, а відображаються на картці на наступний день. По кеш-бек виплата винагороди проводиться щомісячно 08го числа. Якщо 08 число припадає на вихідний день, то в найближчий робочий день.
Шановна Support BForward! Прошу тоді глянути повідомлення в ПП.
Кредиторы Тарико объединились для взыскания 49% банка «Русский стандарт» Держатели облигаций Russian Standard Ltd собрали необходимый пакет бумаг для обращения в суд для досрочного погашения задолженности. Взыскание может быть обращено на 49% акций банка «Русский стандарт» — залог по бумагам RSL
PPO написав:Кредиторы Тарико объединились для взыскания 49% банка «Русский стандарт» Держатели облигаций Russian Standard Ltd собрали необходимый пакет бумаг для обращения в суд для досрочного погашения задолженности. Взыскание может быть обращено на 49% акций банка «Русский стандарт» — залог по бумагам RSL