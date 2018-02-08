Прямуємо до російських ставок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:40
Прямуємо до російських ставок.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:44
Доляр підняли до 4.2%, але думаю все-рівно будуть виносити. Під 5.25% як було раніше ще б подумали.
Максимум на 2 роки 17.1% - це ж який самогубець заморозить на такий термін папір, та й ще з пиплатою відсотків у кінці терміну.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:50
В мене це банк для € був, ще є саджанець під 3,75% та й то дуже сунівався чи відкривати, в при нинішніх % точно не відкрив би.
Щось мені з ТАС "щастить"
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