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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2988298929902991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:40

  lov2108 написав:
  jay2004 написав:Ставки сегодня упали((( по депошкам.

Исчо? :shock:
Добре що в мене на наступному тижні вихід.
Щось неподобається мені тенденція з материнкою, ставками, оптимізацією мережі відлілень....

Прямуємо до російських ставок.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:44

  jay2004 написав:Ставки сегодня упали((( по депошкам.

Доляр підняли до 4.2%, але думаю все-рівно будуть виносити. Під 5.25% як було раніше ще б подумали.
Максимум на 2 роки 17.1% - це ж який самогубець заморозить на такий термін папір, та й ще з пиплатою відсотків у кінці терміну.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:50

  lov2108 написав:
  jay2004 написав:Ставки сегодня упали((( по депошкам.

Доляр підняли до 4.2%, але думаю все-рівно будуть виносити. Під 5.25% як було раніше ще б подумали.
Максимум на 2 роки 17.1% - це ж який самогубець заморозить на такий термін папір, та й ще з пиплатою відсотків у кінці терміну.

В мене це банк для € був, ще є саджанець під 3,75% та й то дуже сунівався чи відкривати, в при нинішніх % точно не відкрив би.
Щось мені з ТАС "щастить"
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