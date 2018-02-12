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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2992299329942995>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:32

Хлам.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:34

  Vorlon написав:Хлам.

Теперь да. А была неплохая карта с кеш-бек 1,5% иггресом до 60 дней.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:29

  BBC написав:Кредитна картка «Виручалка» (DS) 0,25%

може пока не стоит закрывать? на полку ее, може одумаются?
со спящей карты денег не берут ведь?!
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:40

  novichok написав:
  BBC написав:Кредитна картка «Виручалка» (DS) 0,25%

може пока не стоит закрывать? на полку ее, може одумаются?
со спящей карты денег не берут ведь?!

Это была первая реакция. Рассчетная дата 23.02. позно сообщили на одну абоку влетаю.
По окончании грейса карта на полку, до лучших времен. И так кеш-бек всего 1,5%
1,21% читстыми, а если отнять 0,25% кеш-бек менее 1%(0,96%), что уже не интересно вовсе.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:19

Поясните, please

Support BForward

Вот этот пункт новых правил
12. Змінюється розмір тарифу «Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно», яка становитиме 19,9 грн. Комісія буде стягуватись при умові відсутності руху коштів більше по рахунку 180 днів і більше, якщо сума залишку власних коштів на рахунку не перевищує 200 грн. (включно).


относится только к кредитным или ко всем картам?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:33

BBC
Плата стягується, якщо є заборгованість на дату закінчення розрахункового періоду, чи помиляюсь?
Наприклад,
дата договору 20.02.
Розрахунковий період - 20.02.-20.03.
Тобто, якщо буде заборгованість станом на 20.03. - буде плата (як в Альфи), не буде заборгованості - не буде плати.
Чи у Форварда по іншому?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:39

  V2 написав:BBC
Плата стягується, якщо є заборгованість на дату закінчення розрахункового періоду, чи помиляюсь?
Наприклад,
дата договору 20.02.
Розрахунковий період - 20.02.-20.03.
Тобто, якщо буде заборгованість станом на 20.03. - буде плата (як в Альфи), не буде заборгованості - не буде плати.
Чи у Форварда по іншому?

Наче так як пишете. От тільки до цих змін Форвард обіцяв від максимальної заборгованості, що була протягом розрахункового періоду стягувати.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:40

Питанння до представника банку
1)якщо я зараз в грейсі, чи заборгованість буде обкладатися комісією 0,25%? Чи дана комісія буде стосуватися тільки заборгованості після закінченння пільгового періоду?
2) чому банк всупереч вимозі закону про платіжні системи змінює тарифи не проінформувавши зазделегідь за 30 календарних днів? Для форвардбанк що закони не писані???
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:41

  V2 написав:BBC
Плата стягується, якщо є заборгованість на дату закінчення розрахункового періоду, чи помиляюсь?
Наприклад,
дата договору 20.02.
Розрахунковий період - 20.02.-20.03.
Тобто, якщо буде заборгованість станом на 20.03. - буде плата (як в Альфи), не буде заборгованості - не буде плати.
Чи у Форварда по іншому?

Плата стягується, якщо протягом розрахункового періоду використовувались кредитні кошти, за кожний день існування заборгованості
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:42

  BBC написав:
  V2 написав:BBC
Плата стягується, якщо є заборгованість на дату закінчення розрахункового періоду, чи помиляюсь?
Наприклад,
дата договору 20.02.
Розрахунковий період - 20.02.-20.03.
Тобто, якщо буде заборгованість станом на 20.03. - буде плата (як в Альфи), не буде заборгованості - не буде плати.
Чи у Форварда по іншому?

Наче так як пишете. От тільки до цих змін Форвард обіцяв від максимальної заборгованості, що була протягом розрахункового періоду стягувати.


Цікаво було б почути думку шановного представника!
V2
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