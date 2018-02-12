RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2992299329942995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47

14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування
електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування
електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни
користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30
календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил
користування електронним платіжним засобом або тарифів на
обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про
такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що
користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни,
розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за
його розірвання. Зміни до правил використання електронного
платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до
дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить
банк про розірвання договору.

quote="4295678:qwerty2015"]Питанння до представника банку
1)якщо я зараз в грейсі, чи заборгованість буде обкладатися комісією 0,25%? Чи дана комісія буде стосуватися тільки заборгованості після закінченння пільгового періоду?
2) чому банк всупереч вимозі закону про платіжні системи змінює тарифи не проінформувавши зазделегідь за 30 календарних днів? Для форвардбанк що закони не писані???[/quote]
qwerty2015
 
Повідомлень: 27
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51

  qwerty2015 написав:14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування
електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування
електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни
користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30
календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил
користування електронним платіжним засобом або тарифів на
обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про
такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що
користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни,
розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за
його розірвання. Зміни до правил використання електронного
платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до
дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить
банк про розірвання договору.

quote="4295678:qwerty2015"]Питанння до представника банку
1)якщо я зараз в грейсі, чи заборгованість буде обкладатися комісією 0,25%? Чи дана комісія буде стосуватися тільки заборгованості після закінченння пільгового періоду?
2) чому банк всупереч вимозі закону про платіжні системи змінює тарифи не проінформувавши зазделегідь за 30 календарних днів? Для форвардбанк що закони не писані???
[/quote]
Вони часу на закрити Договір не дали :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12664
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:58

Виглядає що грейс Фарс вирішив закрити і для старих користувачів кредиток. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23855
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:02

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що грейс Фарс вирішив закрити і для старих користувачів кредиток. :(
Але лояльно. Зі тарих клієнтів поки просить в 11 раз менше ніж з новихю
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12664
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:04

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що грейс Фарс вирішив закрити і для старих користувачів кредиток. :(
Але лояльно. Зі тарих клієнтів поки просить в 11 раз менше ніж з новихю

Як Ви вичислили цю цифірь?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23855
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Як Ви вичислили цю цифірь?

По новой "Выручалке" 2,75%, а по старой 0,25%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12664
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2992299329942995
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, Google Feedfetcher, J, liliya_logical, slasva, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 935, 936, 937
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9363 1341564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 20:51
Вкладчик1234
Альфа-Банк 1 ... 5316, 5317, 5318
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53178 6890985
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 19:58
lel
Юнекс Банк 1 ... 132, 133, 134
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1333 308624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 18:14
nik20100
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4231)
13.02.2018 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.