14.10. Банк має право вносити зміни до правил користування
електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування
електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни
користувача у спосіб, передбачений договором.
Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30
календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил
користування електронним платіжним засобом або тарифів на
обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про
такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що
користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни,
розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за
його розірвання. Зміни до правил використання електронного
платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до
дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить
банк про розірвання договору.
quote="4295678:qwerty2015"]Питанння до представника банку
1)якщо я зараз в грейсі, чи заборгованість буде обкладатися комісією 0,25%? Чи дана комісія буде стосуватися тільки заборгованості після закінченння пільгового періоду?
2) чому банк всупереч вимозі закону про платіжні системи змінює тарифи не проінформувавши зазделегідь за 30 календарних днів? Для форвардбанк що закони не писані???[/quote]