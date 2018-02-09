Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:36
BBC написав: Support BForward написав: qwerty2015 написав:
Питанння до представника банку
1)якщо я зараз в грейсі, чи заборгованість буде обкладатися комісією 0,25%? Чи дана комісія буде стосуватися тільки заборгованості після закінченння пільгового періоду?
2) чому банк всупереч вимозі закону про платіжні системи змінює тарифи не проінформувавши зазделегідь за 30 календарних днів? Для форвардбанк що закони не писані???
Добрий день, qwerty2015!
1. Комісія буде тільки при наявності заборгованності станом на розрахункову дату по договору.
2. Оголошення на сайті було опубліковане 15.01.2018:
http://www.forward-bank.com/press-cente ... o-kartkam/
Про оголошення брехня. Ще у п'ятницю зранку його не було. Регулярно переглядаю новини на сайті.
Підтверджую, оригінальне повідомлення з'явилося на сайті лише в п'ятницю 9 лютого:
Оголошення
09.02.2018
Шановні Клієнти!
Повідомляємо, що з 14.02.2018 року до Умов надання та обслуговування за платіжних карток ПАТ «Банк Форвард» вносяться наступні зміни:
1. Вводиться у дію новий порядок розрахунку розміру Мінімального платежу. З 14.02.2018 року Мінімальний платіж складається з наступних складових:
Lost
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:39
Viz написав: BBC написав:
Идея и Форвард карты для НЗ на полочке пылится будут.
Давно я їх позакривав... відкрив нормально уні , моню - може коли і щастя з тасом вийде.
УНІ= УНІВЕРСАЛ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:51
BBC так
Viz
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:02
Правда Універсал кошмарить історію по 2 картах жорстоко... щомісяця шле запити
що він там хоче нового побачити
Viz
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:12
Viz написав:
Правда Універсал кошмарить історію по 2 картах жорстоко... щомісяця шле запити
що він там хоче нового побачити
Кого вам запрронувати рефінанс?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:50
Lost
В новости за 15 января 2018 г. (
http://www.forward-bank.com/press-cente ... o-kartkam/
) указано только изменение комиссии ПОКЗ
В новости за 9 февраля 2018 г. (
http://www.forward-bank.com/press-cente ... kartkam02/
) Указан новый подход к определению минимального платежа, новый подход к расчёту ПОКЗ (улучшение для клиентов, т.к. теперь при полном погашения задолженности эта комиссия не начисляется) и дополнительно продублирована информация про изменение комиссии ПОКЗ, чтоб еще раз обратить на это внимание клиентов.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Сер 14 лют, 2018 17:56
Плякостайл.
guntherhouse777
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Додано: Сер 14 лют, 2018 18:57
Support BForward написав: Lost
В новости за 15 января 2018 г. (
http://www.forward-bank.com/press-cente ... o-kartkam/
) указано только изменение комиссии ПОКЗ
В новости за 9 февраля 2018 г. (
http://www.forward-bank.com/press-cente ... kartkam02/
) Указан новый подход к определению минимального платежа, новый подход к расчёту ПОКЗ (улучшение для клиентов, т.к. теперь при полном погашения задолженности эта комиссия не начисляется) и дополнительно продублирована информация про изменение комиссии ПОКЗ, чтоб еще раз обратить на это внимание клиентов.
Новость от 15 января на сайте размещена 9 февраля. В отделениях тоже не было информации в папках для клиентов. Банк нарушил Закон.
Евген Пляка к вам перешел работать?
P.S. Вы лишили клиентов отведенной законом возможности разорвать Кредитный договор в 30-дневный термин. Просьба провести соответствующую проверку почему клиенты не были проинформированы вовремя.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 15 лют, 2018 10:05
Support BForward Подскажите, пожалуйста, мне из описания не понятно, новые правила по кредитке Выручалка будут действовать с 14 февраля или с 28 февраля? Если у меня расчетная дата (дата договора) 18 число, то у меня в случае задолжености 18 февраля спишется комиссия или нет? Или она будет списываться только, начиная с марта, в моём случае, 18 марта?
Andrew75
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