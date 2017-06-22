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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:30
BBC написав: Bosstone написав: alex_b написав:Support BForward
добрый день, имеется карта Кредитная карта Форвард 55% (CS) (Украина), по ней тоже вводится комис с 14 февраля? В таблице такой не нашел, есть похожие.
Комиссия по всем кредиткам. Только процент разный
По ИЗИПЕЙ не ввели
До якої дати ці кредоІзі були видані?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 лют, 2018 18:57
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
По ИЗИПЕЙ не ввели
До якої дати ці кредоІзі були видані?
Да, по тем что до 22.06.17 комиссии нет
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Bosstone
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:01
Bosstone своей кредитки я в списке не вижу. И какой % по ней будет?
Как его насчитывают если кредитка опустошена 1 февраля а расчетка 30 числа?
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alex_b
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:46
Подскажите ещё, как со старой Выручалки снять свои (не кредитные) деньги?
Можно их перевести бесплатно на Сберегательный счет, а дальше СЭПом куда надо переслать?
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Andrew75
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12
Andrew75 написав:
Подскажите ещё, как со старой Выручалки снять свои (не кредитные) деньги?
Можно их перевести бесплатно на Сберегательный счет, а дальше СЭПом куда надо переслать?
Так свої в Фарсі без комісії ходили завжди...тарифи не змінили?
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Квесторе_поверніться
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Muzzy
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