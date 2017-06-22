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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2999300030013002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:30

  BBC написав:
  Bosstone написав:
  alex_b написав:Support BForward добрый день, имеется карта Кредитная карта Форвард 55% (CS) (Украина), по ней тоже вводится комис с 14 февраля? В таблице такой не нашел, есть похожие.

Комиссия по всем кредиткам. Только процент разный
По ИЗИПЕЙ не ввели

До якої дати ці кредоІзі були видані?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:57

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:По ИЗИПЕЙ не ввели

До якої дати ці кредоІзі були видані?

Да, по тем что до 22.06.17 комиссии нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:01

Bosstone своей кредитки я в списке не вижу. И какой % по ней будет?
Как его насчитывают если кредитка опустошена 1 февраля а расчетка 30 числа?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите ещё, как со старой Выручалки снять свои (не кредитные) деньги?
Можно их перевести бесплатно на Сберегательный счет, а дальше СЭПом куда надо переслать?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12

  Andrew75 написав:Подскажите ещё, как со старой Выручалки снять свои (не кредитные) деньги?
Можно их перевести бесплатно на Сберегательный счет, а дальше СЭПом куда надо переслать?

Так свої в Фарсі без комісії ходили завжди...тарифи не змінили?
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 2999300030013002
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