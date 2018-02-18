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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3001300230033004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 18:44

http://www.forward-bank.com/press-cente ... -telegram/
Клієнти Forward Bank тепер ще можуть залишити заявку на кредит чи депозит, дізнатися курс валют та контакти банку в Telegram.
Нагадуємо, що в травні 2017 року Forward Bank реалізував можливість отримання клієнтами банку інформації про стан їх рахунків за допомогою автоматизованого сервісу Telegram. Чат-бот в месенджері Telegram дозволяє отримувати довідкову інформацію, в тому числі:
- по картках: баланс, рекомендований платіж (якщо картка кредитна), коротка виписка тощо;
- по кредитах: сума боргу, мінімальний платіж, розрахункова дата;
- по депозитах: терміни вкладу та сума вкладу, процентна ставка, а також опція включення/відключення автопролонгації депозиту;
- дізнатися адреси відділень та офісів Банку;
- залишити заявку на кредит та депозит;
- дізнатися курс валют;
- контакти банку.
bbc_80
 
Повідомлень: 97
З нами з: 23.04.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, где лучше платить коммуналку картой Голд Макс для начисления кеш-бэк?
Lot
 
Повідомлень: 94
З нами з: 07.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:26

  Lot написав:Коллеги, подскажите, где лучше платить коммуналку картой Голд Макс для начисления кеш-бэк?
Везде (Приват, Изипей, Портмоне, Мегабилинг и т.п). Главное не забудьте, что сумма в операции должна быть не менее 100 грн.
Для более точных подсказок нужно знать какой город и какая ком. услуга
bbc_80
 
Повідомлень: 97
З нами з: 23.04.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 3001300230033004
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