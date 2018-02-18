Клієнти Forward Bank тепер ще можуть залишити заявку на кредит чи депозит, дізнатися курс валют та контакти банку в Telegram. Нагадуємо, що в травні 2017 року Forward Bank реалізував можливість отримання клієнтами банку інформації про стан їх рахунків за допомогою автоматизованого сервісу Telegram. Чат-бот в месенджері Telegram дозволяє отримувати довідкову інформацію, в тому числі: - по картках: баланс, рекомендований платіж (якщо картка кредитна), коротка виписка тощо; - по кредитах: сума боргу, мінімальний платіж, розрахункова дата; - по депозитах: терміни вкладу та сума вкладу, процентна ставка, а також опція включення/відключення автопролонгації депозиту; - дізнатися адреси відділень та офісів Банку; - залишити заявку на кредит та депозит; - дізнатися курс валют; - контакти банку.