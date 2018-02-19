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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3002300330043005

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, напомните, пожалуйста, если расчетная дата по старой Выручалке выпадает на выходные, она переносится на следующий рабочий день или предыдущий?



Добрый день, Andrew75!
Если расчетная дата припадает на выходной день, она переносится на ближайший рабочий день.

Субота на пятницю, неділя на понеділок. Так?

Нее, всё вперде переносится!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:следуя аристотелевской логике, "взад" "перенести" уже невозможно ...

У нас это 9 марта взад на 3е преносится :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:07

  octopus написав:Support BForward

Хочу (чтобы не заморачиваться с кэшем) со своей Депозитки через Sendmoney пополнить свою же приватовскую Универсалку. Тут говорили о лимите в 1000 грн. для Депозитки на p2p переводы.

Это за один раз или за один день? Можно ли повысить этот лимит? В Тарифах не нашел... :(



Добрый день, octopus!
Лимиты Р2Р-переводов указаны по ссылке:http://www.forward-bank.com/remote/ibank/documents/tarif_limit_ua.pdf

- Сумма одной операции перевода - 4 000 грн.
- Максимальная сумма переводов по 1 карте за 1 календарнный месяц - 20 000 грн
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:16

  Support BForward написав:
  octopus написав:Support BForward

Хочу (чтобы не заморачиваться с кэшем) со своей Депозитки через Sendmoney пополнить свою же приватовскую Универсалку. Тут говорили о лимите в 1000 грн. для Депозитки на p2p переводы.

Это за один раз или за один день? Можно ли повысить этот лимит? В Тарифах не нашел... :(



Добрый день, octopus!
Лимиты Р2Р-переводов указаны по ссылке:http://www.forward-bank.com/remote/ibank/documents/tarif_limit_ua.pdf

- Сумма одной операции перевода - 4 000 грн.
- Максимальная сумма переводов по 1 карте за 1 календарнный месяц - 20 000 грн
Вопрос о использовании стороннего р2р.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:21

BBC, лимит для расчета картой в Интернете - 1000 грн. Подать заявку на увеличение лимита можно по звонку в Контакт-центр.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:26

Support BForward
Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:Support BForward
Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...

Более того. Они принимают заявку на повышение лимита. Пол часа ожидания и смс: вам видмовлено.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:00

  Vorlon написав:Support BForward
Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...


Vorlon, Вы правы. по Депозитке лимит для расчетов в Интернете - 1000 грн. и увеличить его не предоставляется возможным. По другим картам есть возможность подать заявку на увеличение суточного лимита для расчетов картой в Интернете.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:37

  Support BForward написав:по Депозитке лимит для расчетов в Интернете - 1000 грн. и увеличить его не предоставляется возможным.
Спасибо, хотя по указанной вами ссылке
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
этого лимита (для Депозитки) я тоже не нашел. :(
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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