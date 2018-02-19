Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 13:00
Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав: Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, если расчетная дата по старой Выручалке выпадает на выходные, она переносится на следующий рабочий день или предыдущий?
Добрый день, Andrew75!
Если расчетная дата припадает на выходной день, она переносится на ближайший рабочий день.
Субота на пятницю, неділя на понеділок. Так?
Нее, всё вперде переносится!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 13:02
Stringer написав:
следуя аристотелевской логике, "взад" "перенести" уже невозможно ...
У нас это 9 марта взад на 3е преносится
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:07
octopus написав: Support BForward
Хочу (чтобы не заморачиваться с кэшем) со своей Депозитки через
Sendmoney
пополнить свою же приватовскую Универсалку. Тут говорили о лимите в 1000 грн. для Депозитки на p2p переводы.
Это за один раз или за один день? Можно ли повысить этот лимит? В Тарифах не нашел...
Добрый день, octopus!
Лимиты Р2Р-переводов указаны по ссылке:http://www.forward-bank.com/remote/ibank/documents/tarif_limit_ua.pdf
- Сумма одной операции перевода - 4 000 грн.
- Максимальная сумма переводов по 1 карте за 1 календарнный месяц - 20 000 грн
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:16
Support BForward написав: octopus написав: Support BForward
Хочу (чтобы не заморачиваться с кэшем) со своей Депозитки через
Sendmoney
пополнить свою же приватовскую Универсалку. Тут говорили о лимите в 1000 грн. для Депозитки на p2p переводы.
Это за один раз или за один день? Можно ли повысить этот лимит? В Тарифах не нашел...
Добрый день, octopus!
Лимиты Р2Р-переводов указаны по ссылке:http://www.forward-bank.com/remote/ibank/documents/tarif_limit_ua.pdf
- Сумма одной операции перевода - 4 000 грн.
- Максимальная сумма переводов по 1 карте за 1 календарнный месяц - 20 000 грн
Вопрос о использовании стороннего р2р.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:21
BBC, лимит для расчета картой в Интернете - 1000 грн. Подать заявку на увеличение лимита можно по звонку в Контакт-центр.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Додано: Пон 19 лют, 2018 16:26
Support BForward Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...
Vorlon
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Додано: Пон 19 лют, 2018 16:35
Vorlon написав: Support BForward Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...
Более того. Они принимают заявку на повышение лимита. Пол часа ожидания и смс: вам видмовлено.
BigMan
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Додано: Пон 19 лют, 2018 17:00
Vorlon написав: Support BForward
Насколько я помню, раньше говорилось, что для Депозитки лимит неподнимаемый...
Vorlon, Вы правы. по Депозитке лимит для расчетов в Интернете - 1000 грн. и увеличить его не предоставляется возможным. По другим картам есть возможность подать заявку на увеличение суточного лимита для расчетов картой в Интернете.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:37
Support BForward написав:
по Депозитке лимит для расчетов в Интернете - 1000 грн. и увеличить его не предоставляется возможным.
Спасибо, хотя по указанной вами ссылке
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
этого лимита (для Депозитки) я тоже не нашел.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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