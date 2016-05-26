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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:01
Квесторе_поверніться написав:
А що з ліквідністю...що скаже шановний Представник Фарса?
Доброго дня, Квесторе_поверніться.
Актуальні дані ліквідності ( на 22.02.2018 р.):
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 214,31%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 67,79%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 116,78%, при нормі - не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Чет 22 лют, 2018 18:27
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
А що з ліквідністю...що скаже шановний Представник Фарса?
Доброго дня, Квесторе_поверніться.
Актуальні дані ліквідності ( на 22.02.2018 р.):
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 214,31%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 67,79%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 116,78%, при нормі - не менше 40 %.
Дякую за інфо.
А LCR вже порахували?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:04
Квесторе_поверніться написав:
Можливість поповнення депозитів: для депозитів, розміщених на строк 90 або 180 днів – допускається протягом всього строку дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту(перший внесок у депозит); для депозитів, розміщених на строк 367 або 734 дні – допускається в перші 90 днів дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит)
180 днів поповнити можна депозит на 2 роки й це у гілку фарсика.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:07
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
А що з ліквідністю...що скаже шановний Представник Фарса?
Доброго дня, Квесторе_поверніться.
Актуальні дані ліквідності ( на 22.02.2018 р.):
коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 214,31%, при нормативному значенні - не менше 30 %; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 67,79%, при нормативному значенні - не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 116,78%, при нормі - не менше 40 %.
Щось Н6 граничний....
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:10
І Н2 завжди приводили...а тут промовчали. Чому?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:16
блин, фарсик продлил опердень для сэп до 18-00...
и конечно я попал на упущенные за день проценты
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Stringer
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:12
Коллеги, подскажите, есть ли в ИБ возможность посмотреть операции по сберсчету и БВК?
Мож.это я не вижу какой-нибудь кнопки, как сформировать он-лайн выписку?
Меню, вроде бы вдоль и поперек перешерстил, не нашел.
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vak
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:14
vak написав:
Коллеги, подскажите, есть ли в ИБ возможность посмотреть операции по сберсчету и БВК?
Мож.это я не вижу какой-нибудь кнопки, как сформировать он-лайн выписку?
Меню, вроде бы вдоль и поперек перешерстил, не нашел.
По Сберсчету нет, а по БВК есть(ежемесячнная выписка и онлайн перечень операций).
Щось мені з ТАС "щастить"
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