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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3007300830093010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:15

я в шоке

Ув.представитель банка, скажите, как такое может быть, пополнил карту на 200гр., смска о зачислении пришла, чек из терминала выполз, а зачисление как оказалось позже не произошло!!!
Получается смски и чеки ничего не значат, надо вести кассовую книгу и вечером сверять?
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Получил странную выписку в которой есть графа: "прочие платежи и комиссии", и там появилась сумма!.. Вся задолженность закрыта в льготный период. Горячая линия долго объясняла, что теперь начисляется минимальный платеж вначале месяца... После вопроса, и где это написано, вынуждены были зафиксировать мой вопрос. А, с 28.02.2018 по кредиткам будет начисляться плата 2% от суммы долга на конец расчетного периода.
Пожалуй, прощай фарсик. Тырить мелочь по карманам, это я уже проходил.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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  #<1 ... 3007300830093010
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