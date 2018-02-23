Ув.представитель банка, скажите, как такое может быть, пополнил карту на 200гр., смска о зачислении пришла, чек из терминала выполз, а зачисление как оказалось позже не произошло!!! Получается смски и чеки ничего не значат, надо вести кассовую книгу и вечером сверять?
Получил странную выписку в которой есть графа: "прочие платежи и комиссии", и там появилась сумма!.. Вся задолженность закрыта в льготный период. Горячая линия долго объясняла, что теперь начисляется минимальный платеж вначале месяца... После вопроса, и где это написано, вынуждены были зафиксировать мой вопрос. А, с 28.02.2018 по кредиткам будет начисляться плата 2% от суммы долга на конец расчетного периода. Пожалуй, прощай фарсик. Тырить мелочь по карманам, это я уже проходил.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча написав:Получил странную выписку в которой есть графа: "прочие платежи и комиссии", и там появилась сумма!.. Вся задолженность закрыта в льготный период. Горячая линия долго объясняла, что теперь начисляется минимальный платеж вначале месяца... После вопроса, и где это написано, вынуждены были зафиксировать мой вопрос. А, с 28.02.2018 по кредиткам будет начисляться плата 2% от суммы долга на конец расчетного периода. Пожалуй, прощай фарсик. Тырить мелочь по карманам, это я уже проходил.