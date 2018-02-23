Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:21

Получил странную выписку в которой есть графа: "прочие платежи и комиссии", и там появилась сумма!.. Вся задолженность закрыта в льготный период. Горячая линия долго объясняла, что теперь начисляется минимальный платеж вначале месяца... После вопроса, и где это написано, вынуждены были зафиксировать мой вопрос. А, с 28.02.2018 по кредиткам будет начисляться плата 2% от суммы долга на конец расчетного периода.

Пожалуй, прощай фарсик. Тырить мелочь по карманам, это я уже проходил.

Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.