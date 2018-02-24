Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:58
clientage написав: Andrew75 написав:
А Вы случайно не знаете, какие МСС у Эпицентра и Космо?
SHOP COSMO KYIV UKR 5977
SHOP EPITSENTR BRATYSL KYIV UKR 5211
Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё.
Andrew75
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:16
Andrew75 написав: clientage написав: Andrew75 написав:
А Вы случайно не знаете, какие МСС у Эпицентра и Космо?
SHOP COSMO KYIV UKR 5977
SHOP EPITSENTR BRATYSL KYIV UKR 5211
Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё.
Это щас унитазы по 10к продаются? Давно не покупал.
WachtAmRhein
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:23
WachtAmRhein написав:
Это щас унитазы по 10к продаются? Давно не покупал.
https://bt.rozetka.com.ua/koller_pool_z ... p13816560/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:27
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greenozon
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:32
Я покупал свой в 2013м за 724 грн.
У меня от таких элитных попа будет болеть.
WachtAmRhein
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Додано: Нед 25 лют, 2018 01:30
Andrew75 написав:
Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн
Как считается потолок по кешбеку?
1)
300грн
- НДФЛ - ВС = ~240грн;
2) ~375грн - НДФЛ - ВС =
300грн
.
Или спрошу по другому, есть ли смысл прокатывать карту свыше 10000грн/мес (при 3% кеше)?
Sinica
Повідомлень: 42
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Подякували: 1 раз.
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Суб 24 лют, 2018 23:09 Cler
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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