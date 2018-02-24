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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3008300930103011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:58

  clientage написав:
  Andrew75 написав:А Вы случайно не знаете, какие МСС у Эпицентра и Космо?

SHOP COSMO KYIV UKR 5977
SHOP EPITSENTR BRATYSL KYIV UKR 5211

Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 636
З нами з: 30.09.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:16

  Andrew75 написав:
  clientage написав:
  Andrew75 написав:А Вы случайно не знаете, какие МСС у Эпицентра и Космо?

SHOP COSMO KYIV UKR 5977
SHOP EPITSENTR BRATYSL KYIV UKR 5211

Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё. :)


Это щас унитазы по 10к продаются? Давно не покупал.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8123
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Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:23

  WachtAmRhein написав:Это щас унитазы по 10к продаются? Давно не покупал.

https://bt.rozetka.com.ua/koller_pool_z ... p13816560/

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23679
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Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:27

хехе

і по 1К можна - http://prntscr.com/ij9hi4

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Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлень: 1655
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Подякував: 131 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:32

Я покупал свой в 2013м за 724 грн.
У меня от таких элитных попа будет болеть.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8123
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Подякував: 650 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 01:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andrew75 написав:Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн

Как считается потолок по кешбеку?
1) 300грн - НДФЛ - ВС = ~240грн;
2) ~375грн - НДФЛ - ВС = 300грн.

Или спрошу по другому, есть ли смысл прокатывать карту свыше 10000грн/мес (при 3% кеше)?
Sinica
 
Повідомлень: 42
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Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 3008300930103011
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