Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:58
Спасибо Вам тоже.
Получается, в Космо будет 1% кешбека, а в Эпицентре 3%. Для делающих ремонт, не плохая карточка. Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн. не сильно разгонишься. Унитаз только один с кешбеком получится и всё.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:16
Это щас унитазы по 10к продаются? Давно не покупал.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:23
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:27
хехе
і по 1К можна -
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:32
Я покупал свой в 2013м за 724 грн.
У меня от таких элитных попа будет болеть.
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