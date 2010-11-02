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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3010301130123013>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 393
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
108
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
74
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:Може там смарт якийсь з автоочисткою і аналізами?


такі поза 50 000 грн )))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:34

  Sinica написав:
  Andrew75 написав:Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн

Как считается потолок по кешбеку?
1) 300грн - НДФЛ - ВС = ~240грн;
2) ~375грн - НДФЛ - ВС = 300грн.

Или спрошу по другому, есть ли смысл прокатывать карту свыше 10000грн/мес (при 3% кеше)?

2.7. Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний місяць, не може бути
більшою:
- за 300,00 (триста) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню, згідно чинного законодавства
України для продукта Авторська карта Gold MAX та Gold MAX РР.
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
Получается, Ваш пункт 1.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:33

банк в кармане НЕИМЕННОЙ

оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:42

  sens написав:оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте

http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
А кокой у вас BIN карты (первые 6 цифр) и как в ИБ описана карта
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:54

  BBC написав:
  sens написав:оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте

http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
А кокой у вас BIN карты (первые 6 цифр) и как в ИБ описана карта
5168 22 , в иб доступа нет
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:59

sens
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Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:00

  BBC написав:sens
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какой процент на остаток ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:05

sens 11% при остатке от 1000 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:06

  BBC написав:sens 11% при остатке от 1000 грн

Выгоднее сберсчета
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:08

  sens написав:
  BBC написав:sens 11% при остатке от 1000 грн

Выгоднее сберсчета

Для гривны да, а валютных карт у фарсика нет.:(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 3010301130123013>
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