Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 08:52
chipmunk написав:
Може там смарт якийсь з автоочисткою і аналізами?
такі поза 50 000 грн )))
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greenozon
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:34
Sinica написав: Andrew75 написав:
Хотя, на максимальный месячный кешбек в 300 грн
Как считается потолок по кешбеку?
1)
300грн
- НДФЛ - ВС = ~240грн;
2) ~375грн - НДФЛ - ВС =
300грн
.
Или спрошу по другому, есть ли смысл прокатывать карту свыше 10000грн/мес (при 3% кеше)?
2.7. Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний місяць, не може бути
більшою:
- за 300,00 (триста) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню, згідно чинного законодавства
України для продукта Авторська карта Gold MAX та Gold MAX РР.
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
Получается, Ваш пункт 1.
Andrew75
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:33
оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте
никому не верю
sens
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:42
sens написав:
оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
А кокой у вас BIN карты (первые 6 цифр) и как в ИБ описана карта
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:54
BBC написав: sens написав:
оставил себе одну карту от этого банка - банка в кармане , неименная . Представитель или ответственные форумчане укажите точное описание тарифов по указанной карте
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
А кокой у вас BIN карты (первые 6 цифр) и как в ИБ описана карта
5168 22 , в иб доступа нет
никому не верю
sens
Повідомлень: 10526
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 623 раз.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:59
sens
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12771
З нами з: 12.08.10
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1065 раз.
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1
Додано: Нед 25 лют, 2018 13:05
sens 11% при остатке от 1000 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12771
З нами з: 12.08.10
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1065 раз.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 13:06
BBC написав: sens
11% при остатке от 1000 грн
Выгоднее сберсчета
никому не верю
sens
Повідомлень: 10526
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 623 раз.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 13:08
sens написав: BBC написав: sens
11% при остатке от 1000 грн
Выгоднее сберсчета
Для гривны да, а валютных карт у фарсика нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12771
З нами з: 12.08.10
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1065 раз.
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Нед 25 лют, 2018 13:03 sens
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