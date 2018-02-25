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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 13:26
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 25 лют, 2018 13:35
Хм... інновацію використовували?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:44
При входе в ИБ приходит СМС-уведомление.
К сожалению - неотключаемое.
Иногда (пару раз в неделю) приходит такая смска в тот момент, когда я не заходил в ИБ.
Это нормально ?
Если это в мой аккаунт заходит некая служебная программа или сотрудник - зачем мне получать об этом уведомления ?
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:46
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:50
У меня в ИБ до сих пор не сформировалась выписка с 10.01 по 10.02.
Неделю-две назад оставил заявку, до сих пор они не осилили сваять эту выписку.
Так что возможно - кто-то как-то пытается решить этот вопрос.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:40
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:27
Добрый день, mustbe!
SMS-сообщение о входе в Интернет-банке должно поступать на мобильный номер телефона клиента только при его входе в систему Интернет-банк. Если SMS-сообщение поступает, когда Вы вход не осуществляете, необходимо незамедлительно сообщить об этом в банк и/или сменить пароль в систему.
Также в Интернет-банке в настройках, в разделе «Безопасность» рекомендую подключить бесплатную услугу "Уведомление по E-mail" и при входе в Интернет-банк, Вы будет получать письмо на электронный адрес с информацией: IP – адрес, последнее время входа, браузер с которого осуществлялся вход в «Интернет-банк»
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:49
Уважаемый mustbe!
Еще раз приносим свои извинения. Решением вопроса занимается технический отдел. Информация о расходных операциях отображена в бумажной выписке и в выписке, которая направляется по e-mail.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:56
Добрый день, акет!
Если вопрос еще актуальный, сообщите, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. От имени банка приношу извинения за временные неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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